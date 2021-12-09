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04:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Подсчитана стоимость арестованного имущества российских коррупционеров

В России стоимость арестованного и изъятого имущества впервые за последние годы превысила сумму ущерба. Об этом РИА Новости рассказал генеральный прокурор Игорь Краснов.

Источник: РИА "Новости"

«Впервые за последние годы стоимость арестованного и изъятого имущества по уголовным делам, по которым следственными органами приняты процессуальные решения, за девять месяцев этого года (53,8 миллиарда рублей) превысила размер установленного ущерба (53,2 миллиарда)», — сказал Краснов. Он объяснил это тем, что арест имущества предполагается не только для ущерба, но и для обеспечения исполнения наказания, в частности, в виде штрафа.

В целом же, сумма, которую через суды взыскали с российских коррупционеров, выросла с начала года в шесть раз — до 727 миллионов рублей, подчеркнул он. Кроме того, по подсчетам Генпрокуратуры, добровольно возмещено еще 15 миллиардов рублей.

Краснов также добавил, что вопросы полноты взыскания преступно нажитого имущества в бюджет неизменно остаются в зоне повышенного внимания Генпрокуратуры.

Ранее начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко рассказал, что в России в 2021 году выявили более 2,5 тысячи фактов получения взяток, общая сумма превысила один миллиард рублей. Он отметил, что из них 768 взяток — в крупном или особо крупном размере, либо причинивших крупный ущерб.

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