Генпрокурор рассказал о деталях дела экс-главы ставропольского ГИБДД

«Нами установлены еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, оформленных как на самого Сафонова, так и на его родственников и близких лиц. Скажу больше — в ближайшее время суд рассмотрит наше исковое заявление об обращении указанного имущества в доход государства», — сказал генпрокурор (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, что общая стоимость купленного подчиненными полковника Сафонова неподтвержденного имущества превышает сотни миллионов рублей. «Стоит уточнить, что к уголовной ответственности по данному делу привлекается не только указанный вами обладатель дорогостоящей недвижимости, но и ряд его подчиненных, которые тоже аскетичным образом жизни похвастаться не могут», — заявил Краснов.
Алексей Сафонов был задержан 20 июля по подозрению в получении взяток на 19 млн руб. Вместе с ним задержали бывшего начальника отдела УГИБДД Александра Аржанухина, инспектора ГИБДД Виталия Мельчикова и четверых гражданских лиц. По версии следствия, члены преступной группы с 2017 года изготавливали и продавали «не предусмотренные какими-либо нормативными актами пропуска», позволяющие грузоперевозчикам зерна и инертных грузов перевозить товары «с нарушениями административного законодательства», в том числе через посты ГИБДД.