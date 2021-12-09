В РФ с начала 2021 года зарегистрировали более 570 тыс. случаев заражения детей ковидом

«В Российской Федерации за 2021 год, согласно данным статистики, зарегистрировано более 570 тыс. случаев ковида у детей до 17 лет, что составляет примерно 9,5% от всех случаев ковида за указанный период», — сказал он в рамках расширенного заседания комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
Салагай также отметил, что за 2021 год более 1,1 тыс. детей с тяжелым течением ковида получили консультацию в специализированном федеральном центре, из них 28 детей с коморбидной патологией.
Несмотря на то, что количество случаев заболевания детей и смертей от ковида меньше, чем для взрослых, ситуация тем не менее непростая. Мы должны учитывать отсутствие специфического лечения от коронавирусной инфекции, поэтому опасность это представляет достаточно серьезную.
Олег Салагайзаместитель министра здравоохранения РФ
Как напомнил замглавы Минздрава, вакцина для детей в возрасте от 12 до 17 лет уже зарегистрирована. При этом вакцинация носит исключительно добровольный характер. «Мы, конечно, исходим из необходимости обеспечения доступности, но вакцинация, безусловно, носит добровольный характер и должна основываться, прежде всего, на решении родителей», — отметил он.