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13:41 (мск), источник: Известия

Владельца компании «Рив Гош» Мейера арестовали

Владельца «Рив Гош» и совладельца ритейлера «Юлмарт» Августа Мейера арестовали 9 декабря по обвинению в хищении свыше 2,4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram.

Источник: AP 2021

«Московский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Августа Мейера, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (»Мошенничество«), сроком до 7 февраля 2022 года», — говорится в сообщении.

Днем ранее Мейера и его супругу Инну, которая является его деловым партнером, задержали по делу о мошенничестве.

Дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере в сфере кредитования» было возбуждено еще в 2017 году на основании заявления представителя Сбербанка.

Супругов подозревают в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей, которые они получили на развитие бизнеса.

Представители Сбербанка отметили, что намерены взыскать задолженность по кредитному договору в соответствии с законом.

Кроме того, в рамках дела ранее был арестован один из крупнейших акционеров «Юлмарта» Дмитрий Костыгин, но позже его отпустили и он уехал за границу.

«Юлмарт» с 2016 года находится в состоянии конфликта между Дмитрием Костыгиным, Августом Мейером (владеют 61,5%) и Михаилом Васинкевичем (38,5%). Из-за этого когда-то крупнейший в России интернет-ритейлер с начала 2020 года фактически прекратил работу.

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