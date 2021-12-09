Владельца компании «Рив Гош» Мейера арестовали

«Московский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Августа Мейера, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (»Мошенничество«), сроком до 7 февраля 2022 года», — говорится в сообщении.
Днем ранее Мейера и его супругу Инну, которая является его деловым партнером, задержали по делу о мошенничестве.
Дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере в сфере кредитования» было возбуждено еще в 2017 году на основании заявления представителя Сбербанка.
Супругов подозревают в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей, которые они получили на развитие бизнеса.
Представители Сбербанка отметили, что намерены взыскать задолженность по кредитному договору в соответствии с законом.
Кроме того, в рамках дела ранее был арестован один из крупнейших акционеров «Юлмарта» Дмитрий Костыгин, но позже его отпустили и он уехал за границу.
«Юлмарт» с 2016 года находится в состоянии конфликта между Дмитрием Костыгиным, Августом Мейером (владеют 61,5%) и Михаилом Васинкевичем (38,5%). Из-за этого когда-то крупнейший в России интернет-ритейлер с начала 2020 года фактически прекратил работу.