16:56 (мск), источник: Коммерсантъ
Суд арестовал устроившего стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы
Пресненский районный суд арестовал до 7 февраля бывшего военнослужащего Сергея Глазова, обвиняемого в убийстве двух человек в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции. Ранее ему предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц (п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).