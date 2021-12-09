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16:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд арестовал устроившего стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы

Пресненский районный суд арестовал до 7 февраля бывшего военнослужащего Сергея Глазова, обвиняемого в убийстве двух человек в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции. Ранее ему предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц (п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

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Бывший подполковник спецслужб, 45-летний Сергей Глазов устроил стрельбу в МФЦ 7 декабря, куда он пришел получать паспорт. Там его попросили надеть медицинскую маску, из-за чего мужчина открыл стрельбу. Первым выстрелом в упор убил сотрудника центра, который попросил его надеть маску, а вторым — охранника. Затем открыл огонь по посетителям. В результате пострадали четыре человека, в том числе и 10-летняя девочка. Стрелявшего смог задержать безоружный полицейский из миграционной службы Георгий Домолаев. Столичные власти выплатят семьям погибших по 1 млн руб., а пострадавшим — по 500 тыс. руб.

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