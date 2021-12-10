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04:50 (мск), источник: ТАСС

СМИ: по меньшей мере 49 человек погибли в результате ДТП в Мексике

ТАСС, 10 декабря. По меньшей мере 49 человек погибли, еще 58 пострадали в результате ДТП, которое произошло в четверг в штате Чьяпас. Об этом сообщила радиостанция Noticias MVS.

По ее данным, грузовик с прицепом, перевозивший несколько десятков мигрантов, врезался в подпорную стену и перевернулся, некоторые люди выпали из прицепа.

Спасательные службы сообщают, что большинство пассажиров транспортного средства — выходцы Гватемалы.

«Я поручил оказать своевременную помощь и поддержку пострадавшим», — сообщил на своей странице губернатор Чьяпаса. Он также выразил свои соболезнования в связи с гибелью людей в ДТП.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор дал указание оказать необходимую помощь иностранным гражданам, пострадавшим в крупном ДТП в южном штате Чьяпас в четверг. Об этом сообщило в Twitter управление гражданской обороны республики.

«По распоряжению главы государства национальный координатор сил гражданской обороны Лаура Веласкес и рабочая группа направились в Чьяпас, чтобы заняться ликвидацией чрезвычайной ситуации, причиной которой стала автокатастрофа с участием <…> мигрантов».

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