СМИ: по меньшей мере 49 человек погибли в результате ДТП в Мексике

По ее данным, грузовик с прицепом, перевозивший несколько десятков мигрантов, врезался в подпорную стену и перевернулся, некоторые люди выпали из прицепа.
Спасательные службы сообщают, что большинство пассажиров транспортного средства — выходцы Гватемалы.
«Я поручил оказать своевременную помощь и поддержку пострадавшим», — сообщил на своей странице губернатор Чьяпаса. Он также выразил свои соболезнования в связи с гибелью людей в ДТП.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор дал указание оказать необходимую помощь иностранным гражданам, пострадавшим в крупном ДТП в южном штате Чьяпас в четверг. Об этом сообщило в Twitter управление гражданской обороны республики.
«По распоряжению главы государства национальный координатор сил гражданской обороны Лаура Веласкес и рабочая группа направились в Чьяпас, чтобы заняться ликвидацией чрезвычайной ситуации, причиной которой стала автокатастрофа с участием <…> мигрантов».