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13:28 (мск), источник: ТАСС

Британский суд разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США

ЛОНДОН, 10 декабря. /ТАСС/. Апелляционный суд Англии и Уэльса поддержал апелляцию Министерства юстиции США по делу об экстрадиции в Соединенные Штаты основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом говорится в опубликованном в пятницу решении суда.

Источник: Reuters

Теперь дело будет возвращено суд первой инстанции — Вестминстерский магистратский суд, который ранее постановил, что 50-летний австралиец не может быть выдан в США из-за риска его самоубийства.

В документе также оговаривается, что основатель WikiLeaks должен оставаться под стражей.

«[Апелляционный] суд отверг разного рода критику представителей Ассанжа по поводу заверений, которые дала прокуратура США, и пришел к выводу, что они достаточны для того, чтобы снять обеспокоенность [по поводу угрозы самоубийства Ассанжа], которая легла в основу решения окружного судьи. По этой причине суд принял решение удовлетворить апелляцию и постановил передать дело обратно в магистратский суд, чтобы судья направила дело на рассмотрение министра [внутренних дел], который должен решить, должен ли Ассанж быть экстрадирован в США», — говорится в решении суда.

Следите за развитием темы Дело Ассанжа и WikiLeaks
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