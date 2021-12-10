Песков прокомментировал ситуацию с кораблем ВМС Украины

«Произошедшее лишний раз показывает потенциальный вред и потенциальную опасность, которая может проистекать из таких провокационных действий», — сказал он в ответ на вопрос, как в Кремле расценивают эту ситуацию.
Песков пояснил, что любая незначительная провокация может привести к «очень и очень серьезным последствиям». «Это то, о чем неоднократно говорил президент [РФ Владимир] Путин», — добавил представитель Кремля.
По данным ФСБ РФ, 9 декабря в 09:12 корабль управления «Донбасс» ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Отмечается, что Киев не подавал никаких заявок на прохождение судна через Керчь-Еникальский канал. В 13:45 корабль береговой охраны пограничной службы ФСБ России, сопровождающий «Донбасс», предупредил о необходимости соблюдения законодательства РФ в части, которая касается подачи заявок на прохождение через Керченский пролив. В ответ было получено, что следовать через него корабль не планирует.
«Донбасс» шел в сторону Керченского пролива и находился в 18 морских милях от него, требования изменить курс не выполнял. Позднее ночью украинский корабль лег на обратный курс.