Инспектор Ростехнадзора получил взятку и арест

Хамовнический райсуд на два месяца арестовал инспектора центрального управления Ростехнадзора Сергея Куликова. Он обвиняется следственным управлением СКР по Центральному округу столицы в получении взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 6 ст. 290 УК).
По данным «Ъ», уголовное дело в отношении Сергея Куликова было возбуждено накануне после задержания фигуранта оперативниками службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ.
Задержание произошло в служебном кабинете инспектора, в здании управления Ростехнадзора в 1-м Басманном переулке. Взяли Куликова после того, как ему была передана взятка в размере 1,3 млн руб.
Деньги инспектор межрегионального отдела государственного строительного надзора требовал от руководителей стратегического оборонного предприятия — «Государственные боеприпасные испытательные полигоны России» (ГБИП).
Незадолго до этого, по данным «Ъ», господин Куликов в ходе внеплановой выездной проверки обнаружил нарушения строительного регламента в двух зданиях, расположенных на основном полигоне предприятия в подмосковном Красноармейске. Сооружения, а также построенная рядом с ними вертолетная площадка после масштабной реконструкции должны были стать основой для нового «Многофункционального испытательного комплекса перспективных боеприпасов, вооружений и военной техники».
Инспектор возглавлял комиссию по приему этого проекта в эксплуатацию и, угрожая заблокировать процесс и не подписать акт приемки, потребовал выплатить ему деньги.
Причем 1,3 млн руб. фигурант был готов принять как наличными, так и переводом. Но при выборе второго варианта сумма взятки, по данным «Ъ», увеличивалась еще на 25% для компенсации расходов на ее обналичку.
Деньги он требовал передать до 10 декабря, когда истекал срок принятия решения по подписанию акта приемки зданий.
Национальное испытательное объединение «ГБИП России» создано на базе НИИ геодезии и является одним из крупнейших предприятий по испытанию обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии. Оно имеет статус базового учебно-методического полигона формирований сил специального назначения коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности.
Специалисты предприятия проводят испытания и опытно-конструкторские работы по разработке и производству вооружений, обеспечивая полный комплекс испытаний артиллерийского вооружения и его составных частей для авиационной и сухопутной артиллерии всех калибров, высокоточных бомб и снарядов, средств ближнего боя, боеприпасов к системам залпового огня, различных двигателей, опытной отработки новейших образцов обычных вооружений.
Представители предприятия, посчитав требования инспектора вымогательством, обратились с заявлением в ФСБ, которая его курирует. После этого все переговоры с инспектором записывались и проходили под контролем оперативников СЭБ.
В Ростехнадзоре сообщили «Ъ», что ведомство «тесно взаимодействует с силовыми структурами по пресечению преступлений коррупционной направленности». А задержание сотрудниками СЭБ ФСБ инспектора центрального управления «полностью соответствует политике нулевой терпимости к лицам, подозреваемым в коррупции и злоупотреблениях».