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12:33 (мск), источник: Фонтанка

Школьный автобус врезался в большегруз под Петербургом. Пострадал ребенок

Ребенок пострадал в ДТП со школьным автобусом в Ленобласти.

Во Всеволожском районе Ленобласти школьный автобус попал в ДТП. Как пишет 11 декабря 47news, авария произошла накануне днем у ж/д переезда станции Колтуши.

Перевозивший детей транспорт врезался в попутный грузовик MAN, а сзади его «зажал» мусоровоз. Удар пришелся на лобовое стекло «пазика».

По данным издания, в автобусе ехали 22 школьника. По предварительной информации, пострадал один из учеников, он получил ушиб. Ребенку оказали помощь медики скорой.

Ранее сообщалось о ДТП со школьным автобусом, которое произошло 7 декабря в Лужском районе Ленобласти. Транспорт столкнулся с легковушкой. Обошлось без пострадавших.

Во время загрузки произошла ошибка.
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