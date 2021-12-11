Рейсовый автобус зацепил фуру и въехал в павильон в Калининградской области

«В городе Гурьевске Калининградской области рейсовый автобус сегодня предположительно в результате технического отказа вильнул влево, зацепил фуру. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет», — сообщили ТАСС в областном главке МЧС.
Как рассказали в главке, почти напротив места аварии находится пожарно-спасательная часть, ее сотрудники быстро оказали необходимую помощь на месте ДТП. «На данный момент пострадавших нет, если только позже кто-то сам не обратится за медпомощью», — отметил собеседник агентства.
Количество находившихся в автобусе людей уточняется.
Судя по кадрам видео в местных Telegram-каналах, автобус въехал также в торговый павильон при мокром снеге.