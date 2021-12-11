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16:35 (мск), источник: ТАСС

Рейсовый автобус зацепил фуру и въехал в павильон в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 11 декабря. /ТАСС/. Рейсовый автобус съехал с дороги и зацепил фуру в городе Гурьевске Калининградской области. В результате аварии никто не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по области.

«В городе Гурьевске Калининградской области рейсовый автобус сегодня предположительно в результате технического отказа вильнул влево, зацепил фуру. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет», — сообщили ТАСС в областном главке МЧС.

Как рассказали в главке, почти напротив места аварии находится пожарно-спасательная часть, ее сотрудники быстро оказали необходимую помощь на месте ДТП. «На данный момент пострадавших нет, если только позже кто-то сам не обратится за медпомощью», — отметил собеседник агентства.

Количество находившихся в автобусе людей уточняется.

Судя по кадрам видео в местных Telegram-каналах, автобус въехал также в торговый павильон при мокром снеге.

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