Торнадо в Кентукки унесли жизни более 70 человек. Погибших все еще ищут
Более 70 человек погибли в результате торнадо в штате Кентукки минувшей ночью, сообщил губернатор штата Энди Бешир. Ураганные вихри обрушились также на другие штаты Среднего Запада США. Точное число жертв пока неизвестно.
По словам Бешира, в его штате число погибших составит «вероятно где-то между 70 и 100». Он также заявил, что это худшее подобное происшествие в истории штата.
Как сообщает New York Times, от торнадо сильно пострадал свечной завод в Мэйфилде, где в момент урагана находилось около 100 человек. Губернатор сказал, что число погибших только в этом месте может исчисляться десятками.
В Кентукки объявлено чрезвычайное положение.
В штате Иллинойс, западнее Кентукки, на складе компании Amazon в городе Эдвардсвилл обрушилась крыша.
Во время загрузки произошла ошибка.
Сколько людей погребено под завалом, пока точно неизвестно, но местные спасательные службы на своей странице с «Фейсбуке» дали понять, что также ожидают большого числа пострадавших.
Девушка одного из сотрудников склада Сара Бирман рассказала Рейтер, что ее партнер все еще числится пропавшим.
«Я поговорила с ним около 8 часов вечера, незадолго до этого я написала ему сообщение, он возвращался на склад, чтобы оставить свой фургон. С тех пор я о нем ничего не знаю», — сказала она.
«Я решила приехать сюда, чтобы посмотреть, что происходит. Я понятия не имела, что здание выглядит настолько плохо. И я просто… я ужасно волнуюсь. Я просто хочу знать, в порядке ли он», — добавила она.