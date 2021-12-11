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19:50 (мск), источник: BBC News Русская служба

Торнадо в Кентукки унесли жизни более 70 человек. Погибших все еще ищут

Более 70 человек погибли в результате торнадо в штате Кентукки минувшей ночью, сообщил губернатор штата Энди Бешир. Ураганные вихри обрушились также на другие штаты Среднего Запада США. Точное число жертв пока неизвестно.

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Источник: GETTY IMAGES

По словам Бешира, в его штате число погибших составит «вероятно где-то между 70 и 100». Он также заявил, что это худшее подобное происшествие в истории штата.

Как сообщает New York Times, от торнадо сильно пострадал свечной завод в Мэйфилде, где в момент урагана находилось около 100 человек. Губернатор сказал, что число погибших только в этом месте может исчисляться десятками.

В Кентукки объявлено чрезвычайное положение.

В штате Иллинойс, западнее Кентукки, на складе компании Amazon в городе Эдвардсвилл обрушилась крыша.

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Сколько людей погребено под завалом, пока точно неизвестно, но местные спасательные службы на своей странице с «Фейсбуке» дали понять, что также ожидают большого числа пострадавших.

Девушка одного из сотрудников склада Сара Бирман рассказала Рейтер, что ее партнер все еще числится пропавшим.

«Я поговорила с ним около 8 часов вечера, незадолго до этого я написала ему сообщение, он возвращался на склад, чтобы оставить свой фургон. С тех пор я о нем ничего не знаю», — сказала она.

«Я решила приехать сюда, чтобы посмотреть, что происходит. Я понятия не имела, что здание выглядит настолько плохо. И я просто… я ужасно волнуюсь. Я просто хочу знать, в порядке ли он», — добавила она.

Источник: GETTY IMAGES

Компания Amazon заявила, что пока оценивает ситуацию и причиненный ущерб, а губернатор штата Иллинойс пообещал оказать помощь городу.

Полиция заявил, что торнадо нанес «значительный ущерб» западным районам Кентукки. Из-за сильного ветра в округе Хопкинс сошел с рельсов поезд, рассказал местный шериф Мэтт Сандерсон.

Он также рассказал, что двое детей на время пропали без вести во время торнадо, однако потом их нашли в ванне, которую, по всей видимости, вынесло наружу силой ветра.

В Арканзасе в результате торнадо один человек погиб, пять серьезно пострадали. Еще 20 человек оказались заблокированы, после того как там частично обрушился дом престарелых.

Национальная метеорологическая служба США выпустила предупреждения о торнадо для нескольких штатах, в том числе Арканзаса, Теннесси, Миссури и Иллинойса.

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