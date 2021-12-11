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22:39 (мск), источник: Lenta.Ru

В ДНР заявили о разместившей оружие на территории Донбасса Украине

Украинские силовики разместили танки и минометы в населенных пунктах Донбасса. Об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на представителя Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Источник: AP 2021

По информации представителя ведомства, всего в подконтрольных Украине населенных пунктах размещено девять единиц военной техники.

Уточняется, что в числе обнаруженной техники были минометы «Василек» и танки Т-80.

В начале декабря глава ДНР Денис Пушилин назвал «вполне реальным» возобновление полномасштабных боевых действий со стороны Украины на территории Донецкой самопровозглашенной республики.

К такому выводу он пришел исходя из заявлений Киева и его западных партнеров. По его словам, о готовности Украины к боевым действиям свидетельствует количество вооружения и личного состава, стянутое к зоне конфликта.

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