В ДНР заявили о разместившей оружие на территории Донбасса Украине

По информации представителя ведомства, всего в подконтрольных Украине населенных пунктах размещено девять единиц военной техники.
Уточняется, что в числе обнаруженной техники были минометы «Василек» и танки Т-80.
В начале декабря глава ДНР Денис Пушилин назвал «вполне реальным» возобновление полномасштабных боевых действий со стороны Украины на территории Донецкой самопровозглашенной республики.
К такому выводу он пришел исходя из заявлений Киева и его западных партнеров. По его словам, о готовности Украины к боевым действиям свидетельствует количество вооружения и личного состава, стянутое к зоне конфликта.
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