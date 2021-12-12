Южная Корея сообщила о завозе «омикрон»-штамма из России

Гражданство прибывшего из России не раскрывается, известно лишь, что он не является жителем Кореи. Он въехал в республику 27 ноября, сейчас изучаются детали его маршрута и возможные пути заражения, рассказали в агентстве.
За последние сутки в стране подтвердили 15 новых случаев заболевания «омикрон»-штаммом, из которых четыре связаны с завозом из-за рубежа: два человека прилетели в Сеул из Конго, еще по одному — из Великобритании и России.
Впервые новый вариант COVID-19 обнаружили в Южной Корее у пары, вернувшейся из Нигерии 24 ноября. Также «омикрон» выявляли у людей, которые посещали ЮАР, Мозамбик и Эфиопию.
По последним данным ВОЗ, «омикрон» обнаружили в 57 странах мира. В России зарегистрировали два случая заражения омикроном — у граждан, вернувшихся из ЮАР.
Правительство России полностью запретило въезд в страну гражданам девяти стран Африки и Гонконга, отменив существовавшие ранее исключения для дипломатов и других категорий граждан.
«Омикрон» был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность «омикрона», усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.