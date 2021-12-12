Писательница Энн Райс, сочинившая «Интервью с вампиром», скончалась в США

Она умерла в окружении членов семьи в субботу ночью из-за осложнений после перенесенного инсульта, сообщил ее сын Кристофер Райс на ее странице в «Фейсбуке».
«В последние часы перед ее смертью я сидел возле ее больничной кровати, преклоняясь перед ее достижениями и ее смелостью», — написал он.
Опубликованный в 1976 году роман «Интервью с вампиром» стал бестселлером и почти 20 лет спустя лег в основу одноименного фильма, где сыграли Том Круз и Брэд Питт.
Райс написала несколько продолжений к книге, в результате на свет появилась серия романов «Вампирские хроники». По мотивам одной из книг этой серии, «Королевы проклятых», в 2002 году также был снят фильм.
Райс также писала эротические романы под псевдонимами Энн Рамплинг и А. Н. Рокелор, в том числе книгу «Врата в рай».
«Что касается моей матери, ее поддержка по отношению ко мне была безусловной — она научила меня следовать мечтам, не подстраиваться под окружающих и не соглашаться с темными голосами страха и сомнений в себе», — написал ее сын.
«Как писательница, она научила меня бросать вызов границам жанра и сдаваться под напором своих страстей», — добавил Кристофер Райс, написавший уже более 10 книг, в том числе в соавторстве со своей матерью.