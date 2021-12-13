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04:38 (мск), источник: Известия

Тело последнего погибшего на шахте «Листвяжная» подняли на поверхность

Спасатели ВГМЧС России достали на поверхность тело последнего погибшего на шахте «Листвяжная», сообщил 13 декабря губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Источник: РИА "Новости"

ЧП на шахте случилось утром 25 ноября. По данным МЧС, произошел взрыв. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

2 декабря президент России Владимир Путин указал, что причиной аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе стало отсутствие контроля руководства. Следственный комитет России и Генпрокуратура проведут расследование всех обстоятельств аварии на шахте, избегая при этом огульных обвинений, добавил глава государства.

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