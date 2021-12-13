Шахтер: в «Листвяжной» никто, кроме других горняков, не торопился спасать людей

Горняк отметил, что даже после взрыва шахтеров можно было еще спасти. Но помощь на место прибыла через полтора часа, а врачи подъехали к шахте с пустой аптечкой.
Он рассказал, что на утреннюю смену заступают две бригады, это вахтовки. Согласно распорядку, сначала отправляется первая партия шахтеров, за ними — вторая. Собеседник издания находился во второй.
Титаев рассказал, что, когда они уже подъехали к шахте на работу, из нее шел дым. «Понять не можем, в чем дело. Вдруг мужик с первой вахтовки поднимается. Весь черный, запыхавшийся, чихает: “Дым пошел, угарный газ”», — вспоминает горняк.
Титаев рассказал. что только тут они поняли, что люди внизу задыхаются — их надо спасать.
Вторая бригада взяла шахтные самоспасатели, это средства индивидуальной защиты органов дыхания, но половина из них оказалась нерабочая.
«Когда нашли работающие, пошли под землю. Я спустился не глубоко, может, метров на пятьдесят. Мы распределились, чтобы пострадавших передавать из рук в руки и вытаскивали их на поверхность. Вытащили первых троих», — поделился воспоминаниями горняк.
Затем им удалось вытащить еще нескольких.
Оставшиеся на поверхности из второй бригады звонили в офис: «Тут дым идет». И им не верили и отвечали «Ложная тревога, вы обманываете, нет никакого дыма».
Также в офисе добавили: «Мы по камерам видим, что оттуда люди выходят». Шахтеры просили привезти специальные дыхательные аппараты, действующие четыре часа. От офиса комбината до шахты ехать пять минут. Аппараты привезли через час.
Трагедия в шахте произошла утром 25 ноября. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе горноспасатели, которые спустились под землю за шахтерами. По числу жертв это стало крупнейшим ЧП на российских шахтах за последние 11 лет.