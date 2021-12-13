Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Кому с 1 января поднимут зарплаты и чем необычна эта прибавка Сотрудников могут ждать сюрпризы, так как на рынке труда наметился неожиданный тренд
Фоторепортажи
8Как выглядят самые большие пассажирские самолеты мира
12В МФЦ «Рязанский» в Москве произошла стрельба
06:14 (мск), источник: Газета.Ру

Шахтер: в «Листвяжной» никто, кроме других горняков, не торопился спасать людей

Шахтер «Листвяжной» Антон Титаев рассказал mk.ru, что причиной трагедии стало то, что руководство предприятия закрывало глаза на многочисленные нарушения.

Источник: РИА "Новости"

Горняк отметил, что даже после взрыва шахтеров можно было еще спасти. Но помощь на место прибыла через полтора часа, а врачи подъехали к шахте с пустой аптечкой.

Он рассказал, что на утреннюю смену заступают две бригады, это вахтовки. Согласно распорядку, сначала отправляется первая партия шахтеров, за ними — вторая. Собеседник издания находился во второй.

Читайте также
Южная Корея сообщила о завозе «омикрон»-штамма из России

Титаев рассказал, что, когда они уже подъехали к шахте на работу, из нее шел дым. «Понять не можем, в чем дело. Вдруг мужик с первой вахтовки поднимается. Весь черный, запыхавшийся, чихает: “Дым пошел, угарный газ”», — вспоминает горняк.

Титаев рассказал. что только тут они поняли, что люди внизу задыхаются — их надо спасать.

Вторая бригада взяла шахтные самоспасатели, это средства индивидуальной защиты органов дыхания, но половина из них оказалась нерабочая.

«Когда нашли работающие, пошли под землю. Я спустился не глубоко, может, метров на пятьдесят. Мы распределились, чтобы пострадавших передавать из рук в руки и вытаскивали их на поверхность. Вытащили первых троих», — поделился воспоминаниями горняк.

Затем им удалось вытащить еще нескольких.

Оставшиеся на поверхности из второй бригады звонили в офис: «Тут дым идет». И им не верили и отвечали «Ложная тревога, вы обманываете, нет никакого дыма».

Также в офисе добавили: «Мы по камерам видим, что оттуда люди выходят». Шахтеры просили привезти специальные дыхательные аппараты, действующие четыре часа. От офиса комбината до шахты ехать пять минут. Аппараты привезли через час.

Трагедия в шахте произошла утром 25 ноября. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе горноспасатели, которые спустились под землю за шахтерами. По числу жертв это стало крупнейшим ЧП на российских шахтах за последние 11 лет.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Виторган объяснил, почему женился на Собчак
Стало известно об имуществе Градского в Израиле
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь