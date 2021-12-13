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09:15 (мск), источник: РБК

Показания на блогера Хованского дали «Андрей УгРо» и выпускник вуза МВД

Свидетелями по делу блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма, стали три человека, якобы случайно услышавшие его песню в общественных местах в 2018 году. Двое из них раньше могли работать оперативниками МВД.

Источник: РИА "Новости"

Дело видеоблогера Юрия Хованского об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК, до семи лет лишения свободы; блогера в июне арестовал суд) строится в том числе на показаниях троих жителей Санкт-Петербурга, причем эти показания имеют наполовину идентичный текст. Это следует из материалов уголовного дела, которые есть в распоряжении РБК; их подлинность подтвердил адвокат Александр Передрук, защищающий Хованского.

Все трое допрошенных утверждали, что в 2018 году случайно услышали песню Хованского на улице или в баре; двое из них спустя 2,5 года независимо друг от друга нашли ее в интернете и пожаловались в Центр «Э» МВД (Главное управление МВД по противодействию экстремизму). Двое из троих свидетелей в прошлом работали в полиции Санкт-Петербурга, следует из информации, которую они публиковали о себе в социальных сетях.

Как развивалось дело Юрия Хованского

Видеоблогер Юрий Хованский, на YouTube-канал которого подписаны более 4,4 млн человек, был задержан в июне этого года в Санкт-Петербурге. Обвинение связано с песней Хованского о теракте на Дубровке в 2002 году; в песне содержалось одобрение действий боевиков. Хованский частично признал вину и говорил о раскаянии. Однако он опровергает, что распространял запись песни в свободном доступе в интернете.

Следствие настаивает, что песня была исполнена во время стрима в 2018 году, ссылаясь на показания основного свидетеля обвинения — видеоблогера Андрея Нарцева (Нифедова). Хованский, его защита и другие блогеры, которых Нифедов назвал свидетелями исполнения песни, утверждают, что такого стрима не было, а песня единственный раз исполнялась в ноябре 2012 года. Если это так, то срок давности привлечения Хованского к ответственности уже истек: тогда действовала другая редакция статьи УК об оправдании терроризма, говорят адвокаты.

«Мне это хорошо запомнилось»

Согласно материалам дела, в сентябре—октябре 2021 года, то есть через несколько месяцев следствия, сотрудники Следственного комитета допросили в качестве свидетелей по делу Хованского троих петербуржцев.

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Первый, Андрей Германович Бакулин, рассказал, что в августе 2018 года сидел со знакомыми в одном из баров недалеко от станции метро «Невский проспект»: «По-моему, бар назывался “SПб” или “Килл Фиш”, точно не помню». Рядом сели двое мужчин; из телефона одного из них вскоре заиграла песня, которую Бакулин счел «отвратительной». На вопрос Бакулина мужчина ответил, что смотрит Skype-конференцию, а исполнитель — Юрий Хованский. Спустя 2,5 года Бакулин наткнулся на ролик с той же песней, снова испытал возмущение и 16 апреля 2021 года попросил Центр «Э» МВД проверить творчество Хованского.

Каждому из свидетелей следователь задал вопрос, почему они уверены, что услышали песню именно в августе 2018 года. Бакулин ответил так: именно тем летом его супруга уехала в отпуск с ребенком на юг, сам он не смог присоединиться к семье из-за работы. «Мне было досадно, что в том отпуске я не мог быть рядом со своей семьей, поэтому мне это хорошо запомнилось», — пояснил он.

Второй свидетель и заявитель — Светлана Андреевна Гаврилкина, которая летом 2018 года отдыхала с коллегой в баре Oliver на улице Белинского. Песню Хованского она услышала из телефона сидевшего неподалеку мужчины. Как и первый свидетель, спустя годы она наткнулась на ролик с песней на YouTube и 8 апреля 2021 года обратилась в Центр «Э».

На вопрос следователя, почему Гаврилкина уверена, что это произошло именно в 2018 году, свидетельница ответила, что каждое лето начиная с 2006 года проводила в экспедициях в горах, но именно в 2018 году осталась в Петербурге из-за работы над научной статьей «Современные изменения горных ландшафтов Внутренней Азии как результат антропогенного вмешательства». К тому же в то время она купила дачу и занималась строительными и земляными работами. «Так как это немалые финансовые траты, мне это хорошо запомнилось», — пояснила Гаврилкина.

Еще один свидетель, Иван Александрович Бендь, вспомнил, что в августе 2018 года пошел прогуляться после работы в парк Победы. Присев на скамейку у фонтана, Бендь увидел группу молодых людей 16−18 лет, которые слушали на телефоне песню Хованского.

Бендь сейчас работает главным механиком в компании «МК Стройагросервис», где следит за исправностью оборудования, выезжая на объекты на служебном автомобиле, объяснил он. Как раз в августе 2018 года у автомобиля забарахлил двигатель, а официальный дилер отказал в гарантийном ремонте и компания судилась с ним, вспомнил Бендь. «До ноября 2018 года я работал без машины, поэтому мне это хорошо запомнилось», — добавил свидетель.

«Кто этот певец и почему он позволяет себе петь такое»

Все три протокола примерно наполовину состоят из одинаковых фраз и целых абзацев. В начале допроса каждый из троих свидетелей, как следует из документа, сообщил: «Я являюсь активным пользователем интернета. Также я просматриваю видеоролики на YouTube».

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Песню Хованского все трое назвали либо «отвратительной», либо «омерзительной» и описали дословно таким образом: «Содержание песни было направлено на восхваление терроризма и террористических актов. Я помню, что в песне были строки про террористический акт в театре “Норд-Ост” с нецензурным восхищением данной трагедией. Также помню, что в песне были строки про убийства детей и спонсирование новых терактов».

Каждый из допрошенных поинтересовался у человека со смартфоном, «что он смотрит, кто этот певец и почему он позволяет себе петь такое». Собеседник в каждом случае ответил, что «находится на онлайн-конференции в Skype — по сути, на прямой трансляции, а молодой человек — Юрий Хованский, популярный блогер на YouTube».

«После этого мне стало интересно, кто этот Хованский и почему он себе позволяет такое. В интернете я узнал, что это блогер с большой аудиторией на YouTube, строящий свою популярность на громких и скандальных выходках», — сказал на допросе, согласно протоколам, каждый из свидетелей.

Двое из них далее рассказывают, что в начале апреля 2021 года наткнулись на YouTube «на два видеоролика, где были изображены фото Хованского Ю. М., а на фоне воспроизводилась та самая песня, которую я слышал из телефона незнакомого мужчины в баре летом 2018 года». «На данных видеозаписях было уже порядка 10 тыс. просмотров. Я был возмущен тем, что эта ужасная песня была опубликована на YouTube в открытом доступе. Мог предположить, что Юрий Хованский решил снова заработать популярность своими оправданиями террористических актов и оправдыванием деятельности террористов», — дословно повторяется в протоколах.

«Там все написано»

В копиях протоколов допросов, которые есть у РБК, часть личных данных допрошенных скрыта. Адвокаты Хованского отказались сообщить РБК персональную информацию и контакты свидетелей обвинения.

В соцсетях Андрей Бакулин указал, что работает специалистом по охране труда. Ранее Бакулин, как он указал в Facebook, был на госслужбе. В 2017 году он сделал репост поздравления с Днем офицера со страницы Центра специального назначения ФСБ России. Пользователь с никнеймом, который Бакулин использовал при регистрации на Facebook и Mail.ru, в 2017 году оставил несколько сообщений на форуме police-russia.ru, в том числе просил помочь с поиском вакансий оперативника или дознавателя в петербургской таможне и задал вопрос, связанный с прохождением военно-врачебной комиссии.

В базах контактов своих знакомых Бакулин записан в том числе как Андрей Убойный, СЭБ Бакулин Андрей, Андрей УгРо Питер, Андрей Бакулин (оур убойный Фрунзенский), Бакулин Фрунзенский, Андрей ФСБ и Следак Ииии — об этом РБК рассказал адвокат Передрук, предоставив скриншоты из приложения GetContact, но отказавшись назвать номер телефона Бакулина. РБК нашел номер телефона Бакулина и убедился, что он записан в GetContact таким образом, а также обратился в УМВД России по Фрунзенскому району Петербурга с вопросом, был ли Андрей Бакулин его сотрудником.

Обнаруженный РБК Бакулин на все вопросы ответил, что не знает, кто такой Хованский, и не понимает, о чем речь.

После этого он скрыл в своем профиле во «ВКонтакте» часть данных, совпадавших с данными из протокола допроса.

Иван Бендь, как он сам указал в соцсетях, в 2006 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД; позднее он участвовал во встрече выпускников факультета подготовки сотрудников для оперативных подразделений.

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Бендь работал оперуполномоченным криминальной милиции с 2005 по 2008 год, затем несколько лет был заместителем гендиректора по безопасности в коммерческой компании и искал работу в той же сфере — в том числе связанную со взысканием задолженностей и коллекторской деятельностью, указывал он в своем резюме на популярном сайте по поиску вакансий.

В переписке с РБК Бендь отказался раскрывать информацию за пределами той, что изложена в показаниях: «Если у вас имеются копии, там все написано. Отвечать неизвестно кому у меня вызывает опасение», — добавил он.

Светлана Гаврилкина не ответила на вопросы РБК, направленные через личную почту и почту на домене СПбГУ — это контакты, которые приводятся в ее научных статьях о ландшафтах Внутренней Азии. Тезка Гаврилкиной, живущая в Санкт-Петербурге и окончившая Горный университет, прочитала сообщение корреспондента РБК во «ВКонтакте», но не ответила на него.

Дополнительные свидетели понадобились следствию, чтобы поддержать версию об исполнении песни в 2018-м, а не в 2012 году, считают адвокаты Александр Передрук и Никита Тимофеев. Они полагают, что следователь ошибся, возбудив дело за пределами сроков давности, и эта ошибка «стала триггером дальнейших нарушений». А совпадение текстов показаний указывает, что «фактически свидетели показаний не давали — следователь писал то, что выгодно ему», говорят защитники.

РБК направил запрос в Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу.

Как песня Хованского попала в интернет

Основной свидетель обвинения по делу Хованского — видеоблогер Андрей Нарцев (Нифедов), которого задерживали в июне одновременно с Хованским. На нескольких допросах он настаивал, что Хованский исполнял песню о «Норд-Осте» во время стрима именно в 2018 году и при этом присутствовали блогеры Стас Васильев или Дмитрий Ларин (Уткин); Нарцев допускал, что запись песни в интернет выложил кто-то из них. Оба в своих Telegram-каналах отрицали сам факт такого стрима; РБК передал им вопросы.

На последнем допросе, 6 сентября, Нифедов назвал «абсолютной неправдой» утверждения, что песня исполнялась еще в 2012—2013 годах. В то же время в комментариях на своем YouTube-канале в октябре Нарцев писал обратное; также на более раннем допросе он показал, что слышал песню во время одного из стримов еще в 2013 году. Тогда он, будучи «шокирован» текстом, записал песню на диктофон и выложил аудиозапись во «ВКонтакте». В конце 2013 года Хованского вызвали для дачи объяснений в полицию; из отдела он позвонил Нарцеву и попросил удалить песню из соцсети. Нарцев согласился.

Андрей Нифедов не может давать комментарии по делу Хованского, сказал РБК его представитель.

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