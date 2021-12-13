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10:42 (мск), источник: Ведомости

Пять человек пострадали в результате стрельбы в Курской области

Пять охранников ночного клуба в Курской области получили ранения в результате стрельбы, устроенной неизвестным молодым человеком, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

«Предварительно установлено, что в результате словесного конфликта молодой человек произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону работников службы охраны. В результате ранены пять охранников. Конфликт произошел на входе в развлекательное заведение», — сказано в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

В полиции уточнили, что после нападения молодой человек скрылся — предположительно, на автомобиле. Личность стрелявшего сейчас устанавливается, идет операция по его задержанию. В МВД полагают, что инцидент стал следствием произошедшего несколько дней назад конфликта между охранниками клуба и посетителями. Правоохранители устанавливают потенциально причастных в случившемуся лиц.

Сообщение о стрельбе поступило в полицию 12 декабря около 23.00. После этого на место происшествия отправили наряды полиции Курского района и Северного отдела полиции Курска, а также сотрудников Росгвардии, уточнили в МВД.

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