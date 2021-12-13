11:59 (мск), источник: ТАСС
Что известно о взрыве на территории женского монастыря в Серпухове
Молодой человек в понедельник утром устроил взрыв на территории женского монастыря в Серпухове. По последним данным, пострадали 12 человек.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
ТАСС собрал основные факты о произошедшем.
18-летний молодой человек прошел на территорию монастыря и привел в действие самодельное взрывное устройство. По данным полиции, это бывший воспитанник гимназии при монастыре.
При взрыве пострадали как минимум два человека: сам злоумышленник и 15-летний подросток, заявили в полиции.
Молодой человек устроил взрыв из-за конфликта с другими воспитанниками и преподавателями, заявил источник ТАСС.
По данным собеседника агентства, бывший гимназист планировал нападение во время утренней молитвы, но взрывное устройство сработало на входе.
На место происшествия выехали прокурор Московской области Сергей Забатурин и и.о. прокурора Серпухова Валерий Кукушкин. В монастырь также отправились следователи и криминалисты регионального главка СК.
Возбуждено дело по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ).
Русская православная церковь пообещала оказать помощь и всестороннее содействие всем пострадавшим в результате взрыва.
Введенский владычный монастырь в Серпухове основал в 1360 году митрополит Киевский и всея Руси Алексий. До 1806 года он был мужским.
В советское время монастырь был закрыт и возобновил свою деятельность уже после распада Советского Союза.
С 2001 года при монастыре действует православная классическая гимназия во имя преподобного Варлаама Серпуховского. На ее сайте отмечается, что она предоставляет гуманитарное образование по федеральному стандарту, также там изучаются Закон Божий, история церкви, церковнославянский и латинский языки и ряд других дисциплин.