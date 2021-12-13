Коронавирус: первая смерть от «Омикрона» в Британии, вирус распространяется с феноменальной скоростью
Британские власти заявили, что вариант коронавируса «Омикрон» распространяется невероятно быстро, британский премьер подтвердил первую смерть от «Омикрона», эксперты предполагают, что новый вариант более заразен, но менее опасен, но предостерегают от поспешных выводов.
Премьер-министр Борис Джонсон сообщил о первой смерти от нового варианта коронавируса «Омикрон» в Великобритании.
«К сожалению, уже подтвердилось, что по крайней мере один пациент умер от “Омикрона”, — сказал британский премьер-министр. — Так что, думаю, идею о том, что это какая-то более мягкая версия вируса, можно отставить в сторону и признать, что новый вариант распространяется с огромной скоростью».
В понедельник британские власти предупредили, что темпы заражаемости «Омикроном» невероятно высоки — этот вариант коронавируса составляет около 40% всех инфекций в Лондоне. Правительство предлагает гражданам как можно скорее сделать бустерные прививки, поскольку, согласно имеющимся данным, люди, получившие две дозы вакцины, значительно более уязвимы.
С тех пор как 27 ноября в Соединенном Королевстве были обнаружены первые случаи заражения вариантом «Омикрон», премьер-министр Борис Джонсон ввел более жесткие ограничения и в воскресенье сообщил нации, что новый всплеск инфекции, вызванный «Омикроном», уже на пороге.
По прогнозам британских властей, если не принять меры, к концу декабря число инфицированных может достигнуть миллиона человек.
«Теперь мы знаем об “Омикроне”, что он распространяется с феноменальной скоростью, чего мы никогда раньше не видели, количество инфекций удваивается каждые два-три дня», — сказал министр здравоохранения Саджид Джавид в интервью телеканалу Sky News.
По словам министра, всего 10 человек были госпитализированы с «Омикроном», однако уже известно об одном смертельном случае.
Данные, обнародованные в пятницу, показали, что эффективность вакцины против симптоматической инфекции в случае с «Омикроном» при наличии только двух доз существенно снижается, но третья доза повышает защиту более чем на 70%.
По словам Джавида, хотя симптомы этого варианта могут быть более легкими, его быстрое распространение означает, что если правительство не примет меры, служба здравоохранения может не справиться.
«Омикрон», похоже, менее опасен, но выводы делать рано
Предварительные данные из Южной Африки показывают, что вариант «Омикрон» не столь опасен, как предыдущие варианты, считает доктор Эмма Ходкрофт, эпидемиолог из Бернского университета.
Однако, по ее словам, делать выводы пока рано. По сравнению с Великобританией, например, население Южной Африки довольно молодое, поэтому тяжелых случаев там меньше.
Многие южноафриканцы уже переболели ковидом или были вакцинированы, поэтому у них меньше шансов тяжелого течения болезни.
У многих инфицированных «Омикроном» заражение произошло недавно, и до появления серьезных симптомов, требующих госпитализации, еще не прошло достаточно времени.
«Даже если “Омикрон” менее опасен, он, похоже, распространяется так быстро, что, если многие в Великобритании заразятся примерно в одно и то же время, это окажется слишком тяжелым ударом для службы здравоохранения, уже шатающейся под ударами варианта “Дельта”, — сказала Ходкрофт.
Шабир Мадхи, профессор вакцинологии из Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге, тоже считает, что новый вариант гораздо более заразен, но смертность от него будет меньше.
Он полагает, что количество людей в ЮАР, оказавшихся в больнице, будет гораздо ниже числа госпитализированных на более ранних стадиях эпидемии.
«Например, вчера было зарегистрировано около 20 тысяч случаев, и около 25 человек умерли от Covid-19. В ходе вспышки “Дельты”, когда в Южной Африке регистрировали 20 тысяч случаев, ежедневно умирали от 250 до 300 человек», — сказал он в интервью Би-би-си.
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