15:32 (мск), источник: РБК
СК предложил запретить депутату Рашкину выходить ночью и охотиться
Следователи просят суд запретить депутату-коммунисту покидать дом ночью и общаться со свидетелями.
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Следственный комитет обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения депутату КПРФ Валерию Рашкину, находящемуся под следствием по делу о незаконной охоте. Следователи просят запретить ему выходить из дома в ночное время (с 23:00 до 07:00), сообщил РБК адвокат Константин Лазарев.
Помимо этого СК потребовал еще несколько ограничений, рассказал адвокат. «Общаться с участниками уголовного дела, посещать охотугодья. На это следствием было получено согласие Думы. Обвинение предъявили. Вину не признали. Убеждены, что действовали при наличии лицензии на добычу», — сказал Лазарев.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Басманного суда, а также в Следственный комитет.
Госдума лишила Рашкина депутатской неприкосновенности 25 ноября, в заседании нижней палаты парламента участвовал генеральный прокурор Игорь Краснов. По версии следователей, депутат в ночь с 28 на 29 октября на территории охотхозяйства в Саратовской области убил лося без лицензии. В отношении него завели дело по ч. 2 ст. 258 УК (незаконная охота, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, либо группой лиц по предварительному сговору, либо с причинением особо крупного ущерба). Максимальное наказание, которое может грозить Рашкину, — штраф 1 млн руб. или лишение свободы на срок до пяти лет.
После задержания инспекторами охотнадзора Рашкин утверждал, что нашел разделанную тушу в лесу и планировал отвезти в полицию. Позднее он признал, что все же стрелял в животное. Однако в то же время утверждает, что убил лося непреднамеренно, спутав его с кабаном. На заседании Госдумы, где рассматривался вопрос о лишении его депутатской неприкосновенности, Рашкин назвал дело политическим. «Ни одному парнокопытному в телеэфире не было посвящено столько патетики. На моей памяти больше говорили только об убийстве Кеннеди», — сказал он.