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18:14 (мск), источник: BBC News Русская служба

За кражу чемодана с бриллиантами в Казани колумбийцу дали пять лет

Приволжский районный суд Казани приговорил к пяти годам колонии общего режима 42-летнего гражданина Колумбии, который во время чемпионата мира по футболу в 2018 году похитил ювелирные изделия более чем на 160 миллионов рублей (2,18 млн долларов).

Источник: GETTY IMAGES

В июле 2018 года, когда проходил чемпионат мира по футболу, на территории выставочного центра «Казанская ярмарка» при погрузке пропал чемодан с драгоценностями из бриллиантов и сапфиров, принадлежавший одной из российских ювелирных компаний. Пропажа обнаружилась в аэропорту.

Личность похитителя была установлена, по версии следствия, им оказался гражданин Колумбии Эдгар Алехандро Валеро — он занимался упаковкой багажа, а после пропажи драгоценностей исчез. Он был объявлен в розыск и заочно арестован.

В сентябре 2019 года подозреваемого задержали в Аргентине и в марте 2021 года экстрадировали в Россию.

Колумбиец признался, что похитил ювелирные изделия и закопал их в местной лесополосе. В ходе следствия были обнаружены четыре мешка с драгоценностями.

Пропажа возвращена владельцу, сообщает МВД по Татарстану.

Во время загрузки произошла ошибка.
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