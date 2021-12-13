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18:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Умер режиссер Сергей Соловьев

В Москве в возрасте 77 лет умер режиссер Сергей Соловьев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на окружение режиссера. По данным источника «Интерфакса», он скончался в результате тяжелой болезни. Министерство культуры назвало его уход большой потерей.

Источник: РИА "Новости"

«Огромной потерей для всех нас стал уход из жизни выдающегося советского и российского кинорежиссера, народного артиста РФ Сергея Александровича Соловьева. Его творчество было воплощением оригинальных замыслов, в которых всегда чувствовались ритм эпохи, глубина образов и красота человеческих отношений», — написало ведомство в правительственной телеграмме.

В январе 2020 года у него произошел ишемический инсульт, режиссера госпитализировали в тяжелом состоянии. СМИ писали, что в реанимации у Соловьева началась тяжелая лихорадка, его состояние осложнилось диабетом и слабым сердцем.

Сергей Соловьев окончил режиссерский факультет ВГИКа, позднее стал преподавать на этом факультете. С 1969 по 2019 год работал на «Мосфильме». С января 2019 года стал руководителем московского Театра-студии САС. На счету режиссера — около 30 фильмов. В их числе: «Станционный смотритель» (1972 год), «Асса» (1987), «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» (1989), «Дом под звездным небом» (1991).

В 1981 и 1987 годах входил в жюри Венецианского кинофестиваля. Является лауреатом Государственной премии СССР (1977). В 1993 году удостоился звания народного артиста РФ.

Сергей Соловьев
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