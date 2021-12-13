Умер режиссер Сергей Соловьев

«Огромной потерей для всех нас стал уход из жизни выдающегося советского и российского кинорежиссера, народного артиста РФ Сергея Александровича Соловьева. Его творчество было воплощением оригинальных замыслов, в которых всегда чувствовались ритм эпохи, глубина образов и красота человеческих отношений», — написало ведомство в правительственной телеграмме.
В январе 2020 года у него произошел ишемический инсульт, режиссера госпитализировали в тяжелом состоянии. СМИ писали, что в реанимации у Соловьева началась тяжелая лихорадка, его состояние осложнилось диабетом и слабым сердцем.
Сергей Соловьев окончил режиссерский факультет ВГИКа, позднее стал преподавать на этом факультете. С 1969 по 2019 год работал на «Мосфильме». С января 2019 года стал руководителем московского Театра-студии САС. На счету режиссера — около 30 фильмов. В их числе: «Станционный смотритель» (1972 год), «Асса» (1987), «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» (1989), «Дом под звездным небом» (1991).
В 1981 и 1987 годах входил в жюри Венецианского кинофестиваля. Является лауреатом Государственной премии СССР (1977). В 1993 году удостоился звания народного артиста РФ.
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