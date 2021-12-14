Впервые более чем за месяц в России выявили менее 29 тыс. заболевших ковидом за сутки

В частности, за сутки было выявлено 1 989 случаев в Санкт-Петербурге, 1 945 — в Московской области, 769 — в Краснодарском крае, 703 — в Красноярском крае, 678 — в Самарской области.
Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 979 048, следует из сообщения штаба.
Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 34 084, до 8 804 000. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 87,4% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки вылечились 3 098 пациентов в Санкт-Петербурге, 1 315 — в Московской области, 1 216 — в Алтайском крае, 877 — в Нижегородской области, 846 — в Омской области.
Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 1 145 против 1 121 днем ранее, до 291 749. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 2,9%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 62 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 52 — в Московской области, 38 — в Воронежской области, 36 — в Красноярском крае, 35 — в Волгоградской области.
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник немного снизился и составил 0,96, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.
Как и в понедельник, показатель превышает единицу только в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся — в Подмосковье, где он вырос сразу на 0,1, до 1,06.
В Ростовской области индикатор равен ровно 1, в Свердловской области и Пермском крае — 0,98, в Самарской области — 0,93.
В Москве, где впервые с 22 сентября за сутки выявили менее 2 тыс. инфицированных, коэффициент снизился сразу на 0,15, до 0,91, столько же он составляет и в Красноярском крае. В Нижегородской области он равен 0,9, в Санкт-Петербурге — 0,89, в Воронежской области — 0,86, что является минимумом с 24 июля прошлого года.
Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.
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