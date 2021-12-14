В Москве выявили минимум новых заболевших COVID-19 почти за три месяца

За последние сутки в России выявили 28 343 новых случая заражения коронавирусом, сообщил в Telegram-канале оперативный штаб. Это минимум после 12 октября (тогда было 28 190), впервые после 13 октября прирост числа заболевших оказался меньше 29 000 за день. Общее число подтвержденных случаев заболевания достигло 10 074 797.
В Москве 1976 новых заболевших за день. Это минимум после 21 сентября (тогда было 1926), впервые после 22 сентября прирост числа заболевших составил меньше 2000 человек.
За сутки в городе от коронавируса умерли 89 человек, сообщил оперативный штаб. Это максимум за четыре дня, но пятый день подряд суточная смертность от COVID-19 оказалась меньше 90 летальных исходов. За сутки в Москве госпитализировали 822 человека — максимум за пять дней. На искусственной вентиляции легких находятся 549 человек. Всего с начала эпидемии оперативный штаб зарегистрировал в Москве 1 989 248 случаев заражения, 35 471 летальный исход и 1 819 020 случаев выздоровления.
За день от коронавируса умерли 1145 человек, следует из официальных данных. Это максимум за три дня, но третий день подряд суточная смертность в статистике оперативного штаба оказалась меньше 1150 летальных исходов. Всего с начала эпидемии штаб зарегистрировал 291 749 летальных случаев. Это вдвое меньше данных Росстата: он сообщал о более 530 000 умерших за период с апреля 2020 года по конец октября 2021 года. Росстат объяснял разницу в статистике смертности отличающимися методами сбора данных.