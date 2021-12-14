Сергея Тихановского приговорили к 18 годам колонии

Суд постановил, что вина Тихановского в возбуждении вражды и розни в обществе по социальным признакам полностью доказана. По мнению судьи, существовала непосредственная связь между преступлениями экстремистов и деятельностью оппозиционера, который «манипулировал общественным сознанием».
Вместе с Тихановским Гомельский суд приговорил еще нескольких оппозиционных политиков и блогеров — в частности, Игоря Лосика, Николая Статкевича, Артема Сакова, Владимира Цыгановича и Дмитрия Попова. Все они получили от 14 до 16 лет тюремного заключения.
Сергей Тихановский — муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и создатель популярного среди белорусов YouTube-канала «Страна для жизни». Именно Тихановский изначально попытался принять участие в президентских выборах в 2020 году в Белоруссии, однако Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации.