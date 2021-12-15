Закончено дело о махинациях в фармкомпаниях и Минпромторге

Помимо экс-чиновниц Минпромторга следователи главного следственного управления СКР окончательно обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) предпринимателей Владимира Новаковского, Артема Вашурова, Эльмиру Зубкову, а также Алексея Власенко — президента трех спортивных федераций: водного поло, синхронного плавания и прыжков в воду.
Власенко, считает следствие, благодаря своим связям выступал лоббистом интересов частного бизнеса в госструктурах.
Ему, по версии ГСУ СКР, и пришла в голову идея заработать на совместной программе Минпромторга и Минздрава «Фарма-2020», по которой выделялись миллиардные средства для проведения трансферов с целью приобретения «сырых» импортных препаратов для последующего доведения их до ума и возможного внедрения в производство в России.
Для реализации задуманного Власенко обратился к знакомому предпринимателю Владимиру Зубкову, контролировавшему ряд фармацевтических фирм, в частности группу компаний «Фармдискавери», которая была создана в 2013 году при участии Владимира Новаковского и Артема Вашурова, ставшего впоследствии ее гендиректором. Именно Зубкову спортивный функционер якобы сообщил, что, имея хорошие связи в Минпромторге, он сможет добиться выигрыша его компанией конкурса на право участия в трансферах по приобретению лекарств.
С учетом того что финансовые дела у партнеров шли неважно, они согласились с предложением.
В 2013 году Алексей Власенко связался с руководителем департамента Ольгой Колотиловой и предложил, как считает следствие, за вознаграждение и подарки обеспечить компаниям, входившим в группу «Фармдискавери» — ООО «Цареброфарм», ООО «Ист Стар Фарм» и ООО «Конженикс», получение прав на проведение трансферов. Для этого Ольга Колотилова и ее заместитель Ольга Покидышева должны были допустить аффилированные с «Фармдискавери» компании к внутриминистерским тендерам и обеспечить их победу.
В результате компании не только получили права, но и 450 млн руб. госсредств. Следствие полагает, что ни один из заключенных с ООО контрактов не был исполнен, а деньги были похищены.
После проверки исполнения программы «Фарма» Счетной палатой сделками заинтересовались сотрудники ФСБ, которые к осени 2020 года вышли на предполагаемых мошенников. Первой, 27 октября того же года, была задержана супруга Владимира Зубкова, Эльмира, являвшаяся номинальным руководителем этих ООО, а также бывший глава «Фармдискавери» Артем Вашуров. Через полтора месяца, в декабре 2020 года, под стражу взяли Владимира Зубкова и Владимира Новаковского. Всех их обвинили в особо крупном мошенничестве, которое предприниматели признавать не спешили.
Лишь в марте 2021 года арестованные Зубков и Новаковский сознались в преступлении, заключив с Генпрокуратурой соглашения о досудебном сотрудничестве. Благодаря их показаниям, данным в рамках сделок, следствие установило причастность к махинациям Алексея Власенко, который также был арестован решением Басманного райсуда. А в мае 2021 года очередь в арестах дошла и до Ольги Покидышевой и Ольги Колотиловой. Господин Зубков в июне этого года умер в СИЗО от сердечного приступа. Дело Новаковского в связи с досудебным соглашением было выделено в отдельное производство.
Другие фигуранты, включая Эльмиру Зубкову, свою вину не признают, утверждая, что компаниям Зубкова никто не покровительствовал и, соответственно, денег от них за это не получал.
При этом Ольга Колотилова и Ольга Покидышева не раз ссылались на то, что при обыске в их квартирах и на рабочих местах сотрудники СКР не нашли каких-либо ценных подарков или крупных средств на их счетах. Чиновницы и их адвокаты надеются доказать непричастность к хищениям в суде. Однако в него резонансное дело попадет не скоро, так как его фигурантам предстоит ознакомиться с 160 томами, собранными участниками расследования. Отметим, что Эльмира Зубкова, надеясь, что ей изменят меру пресечения на домашний арест, от ознакомления отказалась, но Басманный, а вслед за ним и Мосгорсуд оставили ее в СИЗО.
На запрос «Ъ» по этому делу в Минпромторге не ответили, ранее в министерстве сообщали, что активно содействуют расследованию.