В России за сутки выявили 28 363 случая заражения коронавирусом

В частности, за сутки было выявлено 2 055 случаев в Санкт-Петербурге, 1 739 — в Московской области, 715 — в Красноярском крае, 687 — в Краснодарском крае, 661 — в Пермском крае.
Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 970 636, следует из сообщения штаба.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 35 633, до 8 839 633. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 87,5% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки в Москве выписали 3 066 человек, в Санкт-Петербурге — 2 426, в Подмосковье — 2 352, в Алтайском крае — 1 042, в Ростовской области — 963, в Краснодарском крае — 934.
Число летальных исходов возросло за сутки на 1 142 против 1 145 днем ранее, до 292 891. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,9%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано по 59 летальных случаев в Санкт-Петербурге и Московской области, 41 — в Воронежской области, 38 — в Красноярском крае, 36 — в Волгоградской области.