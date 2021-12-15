Таможенник в США расстрелял автомобиль с российскими мигрантами

Как сообщает Fox News, в результате этого инцидента на 8 часов оказались перекрыты несколько полос движения в Сан-Исидро — районе города Сан-Диего, непосредственно к северу от американо-мексиканской границы.
В таможенной и пограничной службах США объяснили, что офицер открыл огонь после того, как заметил внедорожник Ford и седан Mercedes, мчащиеся в сторону зоны основного досмотра.
В результате офицер произвел четыре выстрела и попал в Mercedes, который затем врезался во внедорожник после того, как он резко остановился.
В результате стрельбы ранений никто не получил. Но из-за столкновения двое пассажиров седана «Мерседес» получили незначительные ушибы головы.
Позже выяснилось, что в двух автомобилях находились 18 нелегальных иммигрантов из России — 12 во внедорожнике и шесть в автомобиле, включая детей младше года. Взрослым было от 21 до 53 лет, а самому старшему ребенку было 14.
Водители обоих транспортных средств, оба мужчины в возрасте 20 лет, были арестованы и обвинены в «ввозе и укрывательстве» нелегалов.
Инцидент будет расследован силами Департамента полиции Сан-Диего и Управлением профессиональной ответственности Таможенной службы.
В Таможенной службе рассказали, что через пункт пропуска пыталось проехать и третье транспортное средство, перевозившее нелегальных иммигрантов из России. В конечном итоге этот автомобиль остановился в зоне первичного досмотра. В черном «Додже Дуранго» находились пятеро взрослых в возрасте от 20 до 34 лет, один 5-летний и один 17-летний.