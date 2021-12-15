Россиянина приговорили к пожизненному сроку по делу об убийстве гражданина Грузии в ФРГ

Дело рассматривалось с 7 октября 2020 года в условиях повышенных мер безопасности. Суд признал россиянина виновным в убийстве и указал на особую тяжесть содеянного.
В то же время судья указал на то, что «нет сомнения, что Хангошвили нес ответственность за гибель людей» во время участия в действиях на стороне чеченских боевиков.
Он также проинформировал, что во время задержания у обвиняемого был обнаружен пистолет «Глок» и паспорт гражданина России на имя Вадима Соколова.
Пожизненного заключения для обвиняемого требовала прокуратура Германии. С ее точки зрения, происшедшее было «давно спланированным» заказным убийством, причем якобы обвиняемый действовал по поручению структур зарубежного государства. Германское следствие полагало, что «в неизвестный момент государственные органы центрального правительства РФ дали поручение обвиняемому ликвидировать гражданина Грузии» чеченского происхождения, который находился в ФРГ в качестве беженца. Суд согласился с этим доводом.
Убийство в парке Малый Тиргартен в округе Альт-Моабит было совершено 23 августа 2019 года. По версии обвинения, предполагаемый гражданин РФ Вадим К. (на данный момент 56 лет) подъехал к 40-летней жертве на велосипеде и сделал два выстрела. Впоследствии переоделся и попытался избавиться от улик — выкинуть их в реку Шпрее, но был задержан на пути к станции городской электрички «Бельвю» после того, как в полицию поступили звонки от свидетелей.
Осужденный называл себя Вадимом Андреевичем Соколовым и ранее заявил, что проходящее по делу имя — Вадим Красиков — ему неизвестно. По его данным, он родился в Иркутске, живет в Брянске, является инженером по профессии.
Российская сторона неоднократно отвергла свою причастность к случившемуся. Несмотря на это, 4 декабря МИД ФРГ заявил о высылке из страны двух российских дипломатов из-за недостаточного, по мнению германской стороны, сотрудничества российских властей по этому делу. Москва ответила симметрично.
Ранее немецкие СМИ сообщали о том, что германская сторона не исключает последствий в случае обвинительного приговора.
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