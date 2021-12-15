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14:35 (мск), источник: РБК

Задержание владельца шахты «Листвяжной». Главное

Следственный комитет задержал сооснователя «СДС-Угля» Михаила Федяева. На шахте «Листвяжная» в Кузбассе, принадлежащей компании, в ноябре погиб 51 человек. Ему предъявлено обвинение в нарушении требований промбезопасности.

Источник: РИА "Новости"

Что случилось

В Кузбассе рано утром в среду, 15 декабря, задержали совладельца и президента холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС) Михаила Федяева. По месту его жительства провели обыск, бизнесмена допросили о трагедии на шахте «Листвяжная» (принадлежит СДС) в Кемеровской области, где в ноябре погибли 51 человек.

Сейчас Федяев находится в изоляторе временного содержания. Вместе с ним задержаны руководитель «СДС-Угля» Геннадий Алексеев, технический директор компании Антон Якутов и главный инженер шахты «Листвяжная» Анатолий Лобанов. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 217 (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; максимальное наказание — лишение свободы до семи лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет) и ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса (Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия; максимальное наказание — лишение свободы до десяти лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет).

Накануне глава СК Александр Бастрыкин поручил установить роль собственников шахты в аварии на «Листвяжной», которая произошла 25 ноября. 2 декабря на совещании, посвященном этой трагедии, президент Владимир Путин спросил Федяева:

Совет директоров как-то следит за тем, что происходит в сфере безопасности, или только деньги считает?

В ответ бизнесмен заверил, что компания не экономила на средствах безопасности и защиты. «Оказывается, человеческий фактор все это перечеркнул. Я готов понести любую ответственность», — добавил он.

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Что известно про владельца «Листвяжной»

Шахта «Листвяжная» принадлежит компании «СДС-Уголь», которая занимает третье место по добыче и экспорту угля в России. Помимо «Листвяжной» компании принадлежат в Кузбассе разрезы «Черниговский», «Первомайский», «Восточный» и шахта «Южная».

«СДС-Уголь» по итогам пандемийного 2020 года получил 15,7 млрд руб. выручки и 14,5 млн руб. прибыли. Но предыдущий год компания закончила гораздо лучше — прибыль составила 7,6 млрд руб. За 2019 год рентабельность активов «демонстрирует исключительно хорошее значение, равное 30,2%», говорится в пояснении к отчету. В январе-августе 2021 года предприятия «СДС-Угля» произвели 12,8 млн т угля (на 5% меньше, чем годом ранее).

«СДС-Уголь» входит в «Сибирский деловой союз», сооснователем и президентом которого является Федяев.

Forbes оценивает его состояние в $550 млн.

Бизнесмен создал холдинг вместе с экс-депутатом Госдумы Владимиром Гридиным, с которым знаком с 1990-х годов. К началу 2010-х в СДС помимо добычи угля входили железнодорожный оператор и другой транспортный бизнес, производители вагонов и минеральных удобрений и медиаактивы.

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СДС выкупил шахту «Листвяжная» у компании «Белон» в январе 2011 года за $300 млн. В том же году Forbes оценивал состояние Гридина в $2 млрд, а Федяева — в $1 млрд. Гридин в 2019 году продал свою долю в компании Федяеву, доля которого увеличилась с 33% до 95%. Для того, чтобы расплатиться по долгам, Федяеву пришлось продать часть активов: бизнесмен Роман Троценко приобрел у него производителя удобрений «СДС-Азот» и кемеровский аэропорт. Принадлежавшие Федяеву 74% Европейской медиагруппы выкупила УГМК Искандера Махмудова. Доля в компании по производству вагонов «Алтайвагон» досталась «Центру развития портовой инфраструктуры». При этом СДС решил инвестировать в строительство портов для вывоза угля — холдингу принадлежит 25,1% строящегося порта в Приморье «Морской порт “Суходол”.

Как арест владельца повлияет на компанию

После задержания Федяева и Алексеева в «Сибирском деловом союзе» сообщили РБК, что компания и все предприятия холдинга работают в штатном режиме. Исполняющим обязанности президента СДС стал первый вице-президент Сергей Колмогоров.

Один из руководителей угольных шахт в Кузбассе сказал РБК, что арест Федяева — «это плохой сигнал для всех собственников угольных активов» и он ждет «массового исхода угольных генералов из отрасли».

Основная версия аварии

Взрыв на шахте «Листвяжная» произошел 25 ноября, погибли 46 горняков и пять горноспасателей. Горноспасатели подняли из шахты тело последнего погибшего шахтера 13 декабря.

Причиной аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, по предварительным данным, стало неоднократное нарушение правил техники безопасности.

Сотрудники шахты рассказали РБК о многочисленных нарушениях и работе в условиях высокого содержания метана в воздухе. Как сообщили шахтеры, им выдавали газоанализаторы с датчиками, которые были заклеены скотчем для искажения показаний. Горняки передали корреспонденту РБК фотографии и видеозаписи контрольных приборов их шахты, снятые в августе и ноябре. На них было видно превышение показателей. В Ростехнадзоре пообещали проверить сообщения о намеренном повреждении датчиков газа. В пресс-службе «Листвяжной» сообщили РБК, что газоанализаторы, с которыми шахтеры спускаются в шахту, тестируются непосредственно перед выдачей, вскрыть их без специального ключа невозможно, обслуживающий их персонал не имеет на это права, поэтому даже для замены фильтров их отправляют на завод-изготовитель.

2 декабря на совещании у Путина по трагедии на «Листвяжной» генпрокурор Игорь Краснов подтвердил слова горняков о манипуляциях с показаниями приборов контроля уровня метана в шахте.
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Он сказал, что на шахте были случаи, когда скрывались их показания. Когда президент спросил руководителей СДС о соблюдении техники безопасности на шахте, Алексеев признал, что официальные отчеты предприятия содержали лишь «кажущуюся стабильность». Источник, знакомый с Федяевым, сказал РБК, что тот «места себе не находит, очень близко к сердцу эту трагедию переживает, готов ко всему».

Сразу после трагедии были заведены два уголовных дела: о нарушении требований безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК) и о халатности, повлекшей смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК). По первому делу подозреваемыми проходят директор шахты Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок, по второму — главный госинспектор Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и его коллега Вячеслав Семыкин. Никто из них не признал вину. При этом Махраков в августе 2021 года победил на областном конкурсе «Кузбасс — угольное сердце России» в номинации «Директор шахты — 2021».

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