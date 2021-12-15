Подозреваемая в мошенничестве экс-судья Хахалева покинула Россию

«По информации, полученной представителем Следственного комитета от ФСБ, Хахалева 8 декабря вылетела в Ереван, сведений о ее возвращении в Россию нет», — сказала секретарь.
Она добавила, что ВККС в ближайшее время решит, давать ли согласие на возбуждение дела.
Представитель СК в ходе заседания сообщил, что Хахалева незаконно получила почти 1,2 млн руб. «Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 рабочих дней. При этом она обманывала сотрудников, заполнявших табеля учета рабочего времени, а позднее сама расписывалась в них», — пояснил он.
10 декабря глава Следственного комитета Александр Бастрыкин попросил ВККС разрешить возбудить дело против экс-судьи по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292 УК (мошенничество и служебный подлог).
Летом 2017 года широкий общественный резонанс получила свадьба дочери Елены Хахалевой, которая состоялась в резиденции «Галич-Холл» в Краснодаре. СМИ оценивали бюджет мероприятия в $2 млн. Известно, что на свадьбе выступали Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и Николай Басков.
После публикаций совет судей провел собственную проверку и выяснил, что стоимость мероприятия составила около 4,5 млн руб.
На сообщения о дорогой свадьбе также обратили внимание в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что дело «не является прерогативой Кремля», однако напомнил, что в России есть ведомства, которые будут «гораздо более пристально» следить за развитием ситуации.
Другой скандал с участием Хахалевой касался ее диплома о высшем юридическом образовании. Его подлинность подтвердили в Тбилисском университете, однако затем краснодарский совет судей повторно отправил его на проверку. В итоге коллегия судей Кубани признала недостоверной информацию о том, что у Хахалевой нет юридического образования.
После этого, в июле 2020 года, ВККС лишила Хахалеву полномочий. Одной из причин тогда назывались прогулы — по данным ВККС, экс-судья отсутствовала на рабочем месте в общей сложности 128 рабочих дней.