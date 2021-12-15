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20:55 (мск), источник: Известия

Владельца «Листвяжной» и гендиректора «СДС-уголь» арестовали

Центральный районный суд Кемерово избрал меру пресечения в виде заключения под стражу президенту АО Холдинговая компания «СДС» Михаилу Федяеву по уголовному делу об аварии на шахте «Листвяжной». Заседание состоялось 15 декабря, сообщили в прокуратуре.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 14 февраля 2022 года», — говорится в сообщении ведомства.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Также арестован гендиректор «СДС-уголь» Геннадий Алексеев до 25 января. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 11 суток, до 25 января 2022 года», — говорится в сообщении прокуратуры.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. В результате происшествия погиб 51 человек, 58 были госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

14 декабря председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин указал на необходимость установить роль собственников шахты «Листвяжная» в Кемеровской области в случившейся трагедии. В рамках расследования дела назначены и проводятся 125 судебно-медицинских экспертиз, в том числе горнотехническая, компьютерно-техническая и бухгалтерская.

2 декабря президент России Владимир Путин указал, что причиной аварии на шахте «Листвяжная» стало отсутствие контроля руководства.

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