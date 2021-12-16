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09:33 (мск), источник: ТАСС

Суд арестовал кассиршу из Ачинска, укравшую из банка более 20 млн рублей

Женщину заключили под стражу на месяц и 24 дня.

ТАСС, 16 декабря. Суд арестовал на два месяца кассиршу одного из банков в городе Ачинске Красноярского края, укравшую более 20 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сегодня в Ачинском городском суде состоялось судебное заседание, на котором решался вопрос о мере пресечения местной жительнице, которая подозревается в присвоении крупной суммы, принадлежавшей банку. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на месяц и 24 дня.
Ирина Волк
Официальный представитель МВД России

Ранее сообщалось, что 30-летняя кассирша похитила из банка 15 млн рублей, $49,5 тыс. и €49,2 тыс., а затем скрылась. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Спустя некоторое время злоумышленница сама пришла в полицию по просьбе своей матери, которая уговорила ее сдаться.

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