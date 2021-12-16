В России третий день подряд выявили менее 29 тыс. заразившихся COVID-19

За прошедшие сутки в России выявили 28 486 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Умерли 1133 человека.
Третий день подряд суточный прирост заразившихся держится ниже 29 тыс. человек.
14 декабря в стране зарегистрировали 28 343 случая, что стало минимумом с середины октября, а накануне — 28 363.
Больше всего заразившихся за сутки выявили в Москве и области (3,3 тыс. и 1,2 тыс. соответственно) и Санкт-Петербурге (1,9 тыс.).
Выше 700 суточный прирост оказался в Красноярском и Краснодарском крае. В Пермском крае, Ростовской, Нижегородской, Свердловской, Самарской и Челябинской областях зарегистрировали более 600 случаев заражения.
Общее число случаев заражения, выявленных в России с начала пандемии, достигло 10,1 млн. Умерли 294 тыс. человек, следует из данных оперативного штаба.
По подсчетам Росстата, число смертей среди заразившихся коронавирусом с апреля 2020 года по октябрь 2021-го включительно составило 537,7 тыс. Ведомство учитывает и те случаи, когда коронавирус диагностировали на момент смерти, но он не был признан основной причиной летального исхода.
В России на спад идет четвертая волна коронавируса, которую в том числе связывали с распространением более заразного дельта-штамма. Однако теперь Всемирная организация здравоохранения обеспокоена новой мутацией, которую выявили в ноябре в ЮАР и Ботсване. Ей присвоили название «омикрон».
По данным ВОЗ, этот вариант распространяется чрезвычайно быстро, число новых случаев удваивается каждые 2−3 дня. Случаи заражения им зарегистрировали в 77 странах. В России «омикрон» обнаружили у 16 россиян, вернувшихся из Африки.
Что именно привело к появлению омикрон-штамма, пока не известно. Одни ученые утверждают, что он мог образоваться в результате мутаций в организме человека с хроническим заболеванием, другие — что на его происхождение повлиял экспериментальный противовирусный препарат. Есть версия и о том, что этот штамм могли создать искусственно. Такой вариант допустил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН вирусолог Петр Чумаков. По его словам, это могло бы объяснить то, что штамм оказался «суперослабленным».