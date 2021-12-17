Экс-подрядчика Пентагона арестовали по подозрению в попытке шпионажа в пользу России

Согласно пресс-релизу министерства, мужчина 40 лет проработал инженером-испытателем в компаниях-подрядчиках Пентагона. По долгу службы у него был допуск к информации о госбезопасности, в том числе засекреченной. Помимо прочего, он работал с данными, касающимися аэрокосмических технологий ВВС США.
Минюст утверждает, что инженер допустил несколько нарушений в области безопасности. Кроме того, у него проявился «страстный интерес к российским делам» — в частности, он пытался выяснить, сможет ли получить допуск к секретной информации от российского правительства. В итоге господина Роу-младшего «идентифицировали как потенциальную угрозу и уволили из той оборонной фирмы, где он работал». Название компании не уточняется.
После этого мужчиной заинтересовалась ФБР. Служба начала спецоперацию, чтобы определить его «готовность передать секретную информацию иностранному правительству». В марте 2020 года инженер встретился с сотрудником ФБР под прикрытием, который выдал себя за «агента правительства России». В течение восьми месяцев они переписывались по электронной почте и обменялись более 300 письмами. В них Джон Мюррей Роу-младший, как утверждает Минюст, «подтвердил свою готовность работать на российское правительство». Также они обсуждали якобы имеющуюся у мужчины секретную информацию, касающуюся нацбезопасности и военных интересов США. В одном из писем, в частности, он раскрыл секретные сведения, «касающиеся систем электронного противодействия, используемых на военных истребителях США», уточняет министерство.
Мужчине предъявлено обвинение в попытке передать информацию о национальной обороне иностранному правительству. Первое судебное заседание по делу состоится сегодня, 17 декабря. В случае признания виновным ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.