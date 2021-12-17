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11:27 (мск), источник: Аргументы и факты

В Эквадоре два здания провалились под землю

В результате случившегося никто не пострадал.

Два строения, относящиеся к объектам культурного наследия Эквадора, провалились под землю в результате обвала грунта, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ещё один дом был частично разрушен. В результате случившегося никто не пострадал.

Инцидент случился в кантоне Сарума, расположенном в провинции Эль-Оро. По словам местных властей, предотвратить жертвы помогла быстрая эвакуация населения.

Сообщается, что были эвакуированы около 300 человек, в том числе жители разрушенных домов и зданий, расположенных на соседних улицах.

Мэр Сарумы Джанси Лопес заявил, что причиной ЧП стала незаконная добыча золотоносной руды, которой занимаются местные жители.

Провал грунта произошёл в 100 метрах от места, где в 2017 году ушла под землю местная школа. Дети были эвакуированы.

Ранее учёные заявили, что индонезийская столица Джакарта может уйти под воду из-за глобального потепления. Кроме того, по их словам, под городом образуются пустые пространства, провоцирующие просадку почвы.

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