В Эквадоре два здания провалились под землю

Два строения, относящиеся к объектам культурного наследия Эквадора, провалились под землю в результате обвала грунта, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что ещё один дом был частично разрушен. В результате случившегося никто не пострадал.
Инцидент случился в кантоне Сарума, расположенном в провинции Эль-Оро. По словам местных властей, предотвратить жертвы помогла быстрая эвакуация населения.
Сообщается, что были эвакуированы около 300 человек, в том числе жители разрушенных домов и зданий, расположенных на соседних улицах.
Мэр Сарумы Джанси Лопес заявил, что причиной ЧП стала незаконная добыча золотоносной руды, которой занимаются местные жители.
Провал грунта произошёл в 100 метрах от места, где в 2017 году ушла под землю местная школа. Дети были эвакуированы.
Ранее учёные заявили, что индонезийская столица Джакарта может уйти под воду из-за глобального потепления. Кроме того, по их словам, под городом образуются пустые пространства, провоцирующие просадку почвы.