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11:35 (мск), источник: Газета.Ру

Устроивший стрельбу в казанской школе Галявиев раскаялся

Напавший на гимназию № 175 Ильназ Галявиев заявил о своем раскаянии. Об этом сообщает портал «Реальное время».

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В ролике нападавший объясняет, что действовал один и у него не было подстрекателей. Также молодой человек заверил, что никогда не состоял в секте.

Галявиев при этом оговорился, что многое могло его остановить, не уточнив сути сказанного.

На видео устроивший стрельбу попросил прощения у родных погибших и пострадавших.

По словам Галявиева, несмотря на его раскаяния перед родственниками жертв, погибших вернуть не получится.

11 мая текущего года бывший ученик гимназии № 175 в Казани Ильназ Галявиев устроил стрельбу в учебном заведении. Погибли девять человек (семь учеников и два педагога), еще 23 человека пострадали. Молодого человека задержали и арестовали по решению суда.

Ранее напавшему на учебное заведение продлили арест до 11 апреля.

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