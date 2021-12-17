В Москве задержали экс-владелицу банка БКФ Миримскую и ее следователя

Миримская, которую задержали накануне, обвиняется главным следственным управлением СКР в даче взятки (ч.5 ст. 291 УК РФ) следователю по особо важным делам ГСУ СКР по Московской области Юрию Носову в размере 3 млн 250 тыс. руб. Последний вел дело о похищении ребенка дочери Миримской. Следователь обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК). Адвокат Миримской Александр Чернов сообщил, что его доверительница вину не признает, считая дело заказным. Суд изберет меру пресечения сегодня, 17 декабря.
Ольга Миримская — дочь потомственных авиаконструкторов. Ее мать, Кравцева Светлана, работала в СОКБ и НИИ Авиационного оборудования, а отец, Миримский Михаил — в ОКБ П. О. Сухого. В 1994 году Ольга Миримская стала начальником департамента пищевой промышленности в ЗАО «Роспром». В 1996 году заняла пост генерального директора в основанной ею компании «Русский продукт», а в 2003 году — стала председателем совета директоров.
В 2015 году Ольга Миримская заняла 22-е место в рейтинге «Богатейшие женщины России» по версии журнала Forbes Women. Тогда ее состояние оценивалось в $100 млн.
В конце 2017 года против Миримской возбудили уголовное дело по подозрению в нарушении тайны телефонных переговоров адвокатов ее бывшего гражданского мужа Николая Смирнова (глава платежной системы «Золотая корона»). В июне текущего года Следственный комитет России продлил на срок свыше четырех лет следствие по делу Ольги Миримской о покушении на дачу взятки руководству Пресненского суда столицы, рассматривавшего имущественный спор с ее бывшим супругом, а также организации незаконного прослушивания телефонов адвокатов, представлявших интересы оппонента Миримской.