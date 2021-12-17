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20:50 (мск), источник: ТАСС

В ОСК сообщили, что пожар произошел на строящемся корвете проекта 20385

ТАСС, 17 декабря. Пожар произошел на корвете проекта 20385, строящемся на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

«На заводе “Северная верфьпроизошло возгорание на строящемся заказе — корвете проекта 20385», — сказал представитель ОСК.

По его словам, в настоящее время силами противопожарной команды и МЧС принимаются все меры по локализации пожара и тушению.

«Будет назначена комиссия для выяснения всех обстоятельств инцидента», — добавили в ОСК.

В региональном управлении МЧС сообщили, что пожар тушат 89 человек и 22 единицы техники.

По данным источника в медслужбах, пострадали двое пожарных.

«При тушении пожара травмированы двое пожарных. Они госпитализированы с ожогами. Состояние одного тяжелое, второго — средней степени тяжести», — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадали помощник начальника караула и пожарный пожарно-спасательной части № 91. Оба пожарных госпитализированы во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова МЧС РФ. У них ожоги тела и конечностей.

Источник в экстренных службах добавил, что пожару присвоен повышенный ранг сложности.
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