В ОСК сообщили, что пожар произошел на строящемся корвете проекта 20385

«На заводе “Северная верфь” произошло возгорание на строящемся заказе — корвете проекта 20385», — сказал представитель ОСК.
По его словам, в настоящее время силами противопожарной команды и МЧС принимаются все меры по локализации пожара и тушению.
«Будет назначена комиссия для выяснения всех обстоятельств инцидента», — добавили в ОСК.
В региональном управлении МЧС сообщили, что пожар тушат 89 человек и 22 единицы техники.
По данным источника в медслужбах, пострадали двое пожарных.
«При тушении пожара травмированы двое пожарных. Они госпитализированы с ожогами. Состояние одного тяжелое, второго — средней степени тяжести», — сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадали помощник начальника караула и пожарный пожарно-спасательной части № 91. Оба пожарных госпитализированы во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова МЧС РФ. У них ожоги тела и конечностей.
Источник в экстренных службах добавил, что пожару присвоен повышенный ранг сложности.