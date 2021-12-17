Суд арестовал экс-участницу списка Forbes Woman и главу банка БКФ

Басманный суд Москвы до 15 февраля арестовал главу банка БКФ и бывшую участницу рейтинга самых богатых женщин России по версии Forbes Woman Ольгу Миримскую по обвинению в даче взятки. Об этом сообщается в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.
Миримской предъявили обвинение по части 5 статьи 291 УК (дача взятки в особо крупном размере, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы). Фигурантом дела также является следователь Юрий Носов, который также арестован до той же даты. Ему предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК (получение взятки, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы).
Миримскую задержали 16 декабря. По словам ее адвоката Александра Чернова, предпринимателя обвиняют в даче взятки Носову в 3,25 млн рублей в 2017 году, когда он участвовал в расследовании уголовного дела о похищении дочери Миримской. По данным источника РБК, знакомого с материалами дела, следствие пришло к выводу, что это дело было сфальсифицировано и прекращено из-за отсутствия состава преступления. По словам собеседника издания, оно расследовалось в отношении бывшего сожителя Миримской и одного из руководителей платежной системы «Золотая корона» (бренд KoronaPay) Николая Смирнова: речь шла о том, что он якобы похитил у Миримской своего ребенка.
Источник РБК ранее рассказал, что уголовное дело в отношении Миримской и Носова было возбуждено по заявлению адвоката Смирнова, с которым экс-супруга судится «за разлуку с дочерью». Согласно материалам дела, Носов «с 2015 по 2018 год совершал ряд последовательных действий, явно выходящих за пределы его должностных полномочий, выраженных в фальсификации материалов уголовного дела № 90764», которое было возбуждено в отношении Смирнова по подозрению в похищении ребенка (статья 126 УК), пишет РБК. По данным источника издания, следствие проверяет информацию о том, что Носов через посредника мог получить от Миримской подарки в виде автомобилей Mitsubishi Outlander и Honda CRV, рассказал источник РБК.
Миримская не признает вину и считает уголовное дело заказным.
В июне Следственный комитет продлил на срок более четырех лет следствие по делу Миримской о покушении на дачу взятки руководству Пресненского суда Москвы, который рассматривал имущественный спор о разделе, в том числе долей в банке БКФ, с ее бывшим супругом Алексеем Голубовичем, а также об организации незаконного прослушивания телефонов его адвокатов, писал «Коммерсантъ».
В 2015 году Миримская заняла 22-е место в рейтинге богатейших женщин России по версии Forbes Woman. Ее состояние при составлении рейтинга было оценено в $100 млн. Миримская — председатель совета директоров банка БКФ и основатель компании «Русский продукт» — производителя «Геркулеса», брендов «Печем дома» и «Mr. Сливкин».