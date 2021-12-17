Шведского рождественского козла опять подожгли. Уже в тридцатый раз

В этом году скульптура простояла около трех недель: «инаугурация» козла и посвященный этому событию концерт прошли 29 ноября, на торжества собралось довольно много местных жителей и туристов.
Находящегося под 24-часовой охраной и видеонаблюдением козла сожгли в пятницу, около трех часов утра. После этого на странице козла в «Твиттере» появилась запись: «Нет! Сгорать в пламени — ужасное ощущение. […] Но я вернусь».
В связи с поджогом арестован 40-летний мужчина.
Представитель местных властей Ребекка Стайнер заявила, что администрация очень расстроена очередной потерей козла.
«До Рождества всего неделя, и я не понимаю, как человек мог решиться напасть на всемирно известный символ Рождества», — сказала она Би-би-си.
Евльского козла впервые установили на центральной площади города в 1966 году, тогда же впервые его и сожгли.
За прошедшие 50 лет статую пытались выкрасть с помощью вертолета, сбивали грузовиком и автомобилем, расстреливали горящими стрелами и бросали в него «коктейль Молотова».
Евленбокена удавалось сжечь или разрушить почти каждый год, но в последние пять лет ему удавалось пережить праздники, о чем он похвастался в «Твиттере» незадолго до поджога.
В какой-то момент вокруг козла начали возводить статуи поменьше. Их тоже поджигают, в последний раз одного такого «младшего брата козла» подожгли в минувшее воскресенье.
За годы поджогов козел стал интернет-знаменитостью, и в Евле часто приезжают специально для того, чтобы приложить свою руку к очередному поджогу.
В 2001-м году, например, за поджог был арестован 51-летний американец, который в суде заявил, что посчитал сожжение козла местной традицией.