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22:00 (мск), источник: BBC News Русская служба

Шведского рождественского козла опять подожгли. Уже в тридцатый раз

В шведском городе Евле поджигателям опять удалось добраться до Евленбокена — гигантского соломенного козла, которого каждый год устанавливают в городе перед Рождеством. Вандалы поджигали Евльского козла почти каждое рождество начиная с 1966 года, но последние пять лет статуе удавалось пережить праздники.

В этом году скульптура простояла около трех недель: «инаугурация» козла и посвященный этому событию концерт прошли 29 ноября, на торжества собралось довольно много местных жителей и туристов.

Находящегося под 24-часовой охраной и видеонаблюдением козла сожгли в пятницу, около трех часов утра. После этого на странице козла в «Твиттере» появилась запись: «Нет! Сгорать в пламени — ужасное ощущение. […] Но я вернусь».

В связи с поджогом арестован 40-летний мужчина.

Представитель местных властей Ребекка Стайнер заявила, что администрация очень расстроена очередной потерей козла.

«До Рождества всего неделя, и я не понимаю, как человек мог решиться напасть на всемирно известный символ Рождества», — сказала она Би-би-си.

Евльского козла впервые установили на центральной площади города в 1966 году, тогда же впервые его и сожгли.

За прошедшие 50 лет статую пытались выкрасть с помощью вертолета, сбивали грузовиком и автомобилем, расстреливали горящими стрелами и бросали в него «коктейль Молотова».

Евленбокена удавалось сжечь или разрушить почти каждый год, но в последние пять лет ему удавалось пережить праздники, о чем он похвастался в «Твиттере» незадолго до поджога.

В какой-то момент вокруг козла начали возводить статуи поменьше. Их тоже поджигают, в последний раз одного такого «младшего брата козла» подожгли в минувшее воскресенье.

За годы поджогов козел стал интернет-знаменитостью, и в Евле часто приезжают специально для того, чтобы приложить свою руку к очередному поджогу.

В 2001-м году, например, за поджог был арестован 51-летний американец, который в суде заявил, что посчитал сожжение козла местной традицией.

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