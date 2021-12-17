Что известно о пожаре на корвете в Санкт-Петербурге

ТАСС собрал все, что известно о происшествии.
Пожару присвоили наивысший ранг сложности. Площадь возгорания составляет 800 кв. м. В его тушении участвуют 168 человек и 42 единицы техники.
На городской станции скорой медицинской помощи сообщили о трех пострадавших: состояние одного из них врачи оценивают как средней степени тяжести, двух остальных — как удовлетворительное.
В свою очередь, источник в медслужбах сообщил о двух пострадавших — ими оказались пожарные. Их доставили в больницу с ожогами, состояние первого тяжелое, второго — средней тяжести. По словам собеседника ТАСС, речь идет о помощнике начальника караула и пожарном пожарно-спасательной части № 91.
В результате пожара пострадали ходовая рубка главного командного поста и башенно-мачтовая конструкция корабля.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов взял под свой контроль координацию городских и чрезвычайных служб, задействованных при тушении.
В ОСК сообщили, что назначат комиссию для выяснения всех обстоятельств инцидента.
Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку на заводе «Северная верфь» в связи с пожаром. СК начал проверку по факту происшествия.
Пожар локализовали в 22:49 мск.
«Проворный» — корвет с управляемым ракетным вооружением ВМФ, второй в серии корветов проекта 20385. Передача флоту корвета запланирована на конец 2022 года. Корабль войдет в состав Объединенного командования сил на северо-востоке России и будет базироваться на Камчатке.
Корветы проекта 20835 — разработка ЦМКБ «Алмаз», модернизация базового проекта с усиленным зенитно-ракетным и противокорабельным вооружением. Они предназначены для обнаружения и уничтожения подлодок и кораблей противника, высадки десанта и решения разнообразных задач в ближней морской зоне. Водоизмещение составляет 2,2 тыс. тонн, дальность плавания 3,5 тыс. миль, автономность — 15 суток. Оснащены универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», зенитным ракетным комплексом «Редут» и противолодочным комплексом «Пакет».
«Северная верфь» (первое название — Путиловская) — судостроительное предприятие, основанное в 1912 году. Завод занимает одно из ведущих мест в отрасли, выпустив за свою историю свыше 600 надводных кораблей и судов. Помимо «Проворного» на заводе также строится корвет «Гремящий».