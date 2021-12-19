Застройщик крымской тюрьмы в нее не попала

Построить новый следственный изолятор в Симферополе было решено после присоединения полуострова к России. По данным следствия, в 2015 году замдиректора ФСИН Олег Коршунов, курировавший тыловые вопросы ведомства, вступил в преступный сговор с руководителем ФГУП «Строительное управление 23» (СУ-23) Валерием Каклюгиным, а также гендиректором подрядчика строительства ООО «Юнистрой» Майей Гагуа и ее бизнес-партнером Андреем Углановым. Подрядчику перечислили 195 млн руб., из которых более 94 млн перевели на счета других компаний под видом покупки у них материалов и оплаты услуг, затем деньги обналичили и похитили.
Дело в отношении госпожи Гагуа, сразу признавшей свою вину и заключившей досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, выделили в отдельное производство, поместив женщину под домашний арест.
После завершения ее уголовное дело направили в Волгоград, а оттуда — в Симферополь. «Суд признал виновной госпожу Гагуа в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и п. “б” ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (мошенничество и отмывание денежных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Путем частичного сложения наказаний ей назначили четыре с половинной года лишения свободы условно, штраф 600 тыс. руб. и запрет занимать должности в коммерческих, муниципальных и госструктурах, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Также суд обязал взыскать с нее в пользу ФСИН 94,5 млн руб. в счет возмещения материального ущерба», — уточнили «Ъ» в суде.
В прокуратуре Крыма, поддерживавшей обвинение, по данным источников «Ъ», приговор посчитали слишком мягким и подали в суд апелляционное представление с требованием ужесточить его, заменив условный срок на реальный. В ходе прений сторон для госпожи Гагуа запрашивали пять лет и шесть месяцев в колонии общего режима.
Напомним, в сентябре прошлого года Мосгорсуд перевел под домашний арест другого фигуранта уголовного дела о махинациях при строительстве СИЗО в Крыму — экс-директора СУ-23 Валерия Каклюгина, посчитав, что тяжелобольному пенсионеру, получившему право на реабилитацию по трем из четырех статей данного производства, не место в изоляторе. По версии адвокатов строителя, обвинение в адрес их клиента построено исключительно на показаниях Андрея Угланова и Майи Гагуа.
Экс-замначальника ФСИН Олег Коршунов был задержан в 2017 году и спустя два года приговорен к семилетнему сроку за хищение более 263 млн руб. при закупке обуви для заключенных. Затем ему назначили еще девять лет — по делу о хищении 155 млн руб. при заключении контрактов на поставку горюче-смазочных материалов и сахара для тюремного ведомства.
Отбывать наказание экс-чиновника отправили в Калининградскую область, однако до колонии он не доехал, поскольку стал фигурантом третьего уголовного дела — по крымскому СИЗО. Из столичного изолятора он был госпитализирован в гражданскую больницу, врачи которой диагностировали у мужчины аутоиммунное заболевание, с которым он не может находиться в заключении. Для решения вопроса о его освобождении уже собрана соответствующая комиссия. Однако это не означает, что господин Коршунов вместе с другими фигурантами, которые сейчас заканчивают ознакомление с материалами дела, избежит суда, но после него бывший замдиректора ФСИН в колонию уже точно не попадет.
Александр Дремлюгин, Симферополь; Николай Сергеев