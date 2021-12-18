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10:15 (мск), источник: РБК

ВВС США отменили тесты гиперзвуковой ракеты из-за «неизвестной проблемы»

Ракету должны были запустить с бомбардировщика, однако процесс запуска был прерван. Военные проанализируют бортовые данные. Это уже третья попытка запустить ракету, первые две также не были полностью успешными.

ВВС США не смогли провести испытательные пуски гиперзвуковой ракеты из-за «неизвестной проблемы», пишет портал The War Zone со ссылкой на сообщение командования ВВС США.

Испытания ракеты AGM-183A были назначены на 15 декабря, ее должны были запускать с самолета В-52 Stratofortress. «Процесс запуска был прерван из-за неизвестной проблемы. Ракету вернут на завод, анализ бортовых данных и телеметрии начнется немедленно», — пояснило командование.

Там заверили, что будут стремиться возобновить летные испытания «как можно скорее».

Это уже третий запуск ракеты AGM-183A, первые два также не полностью были успешными, пишет The War Zone.

Первые испытания состоялись в апреле. Тогда военные сообщили, что ракета «не смогла завершить процедуру запуска» и осталась на самолете. Последний вернулся с ней на авиабазу. В ВВС пообещали изучить причину неудачи и провести повторные пуски.

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Они состоялись в июле и были признаны «частично удачными», пишет The War Zone. Ракета AGM-183A благополучно отделилась от самолета В-52Н, однако не сработала, как ожидалось. При этом запуск позволил военным оценить другие аспекты процедуры, отмечает портал.

Ракета, которая участвовала в испытаниях, осуществляет функцию ускорителя, который должен разогнать гиперзвуковое оружие до заданной скорости. Оно в свою очередь будет обладать большой маневренностью, что сделает отслеживание и реагирование на него «чрезвычайно трудной» задачей для противников, пишет The War Zone.

Этой осенью Пентагон провел несколько тестовых запусков гиперзвукового оружия и отчитался об успешных испытаниях. В 2023 году такое оружие должно поступить на вооружение американских военных сил. Как пояснял вице-адмирал ВМС США Джонни Вулф, который курирует программы стратегических систем в ведомстве, планируется поставить гиперзвуковое оружие на эсминцы в 2025 году. К 2028 году оно должно появиться на подводных лодках.

Мария Лисицына

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