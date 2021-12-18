ВВС США отменили тесты гиперзвуковой ракеты из-за «неизвестной проблемы»

ВВС США не смогли провести испытательные пуски гиперзвуковой ракеты из-за «неизвестной проблемы», пишет портал The War Zone со ссылкой на сообщение командования ВВС США.
Испытания ракеты AGM-183A были назначены на 15 декабря, ее должны были запускать с самолета В-52 Stratofortress. «Процесс запуска был прерван из-за неизвестной проблемы. Ракету вернут на завод, анализ бортовых данных и телеметрии начнется немедленно», — пояснило командование.
Там заверили, что будут стремиться возобновить летные испытания «как можно скорее».
Это уже третий запуск ракеты AGM-183A, первые два также не полностью были успешными, пишет The War Zone.
Первые испытания состоялись в апреле. Тогда военные сообщили, что ракета «не смогла завершить процедуру запуска» и осталась на самолете. Последний вернулся с ней на авиабазу. В ВВС пообещали изучить причину неудачи и провести повторные пуски.
Они состоялись в июле и были признаны «частично удачными», пишет The War Zone. Ракета AGM-183A благополучно отделилась от самолета В-52Н, однако не сработала, как ожидалось. При этом запуск позволил военным оценить другие аспекты процедуры, отмечает портал.
Ракета, которая участвовала в испытаниях, осуществляет функцию ускорителя, который должен разогнать гиперзвуковое оружие до заданной скорости. Оно в свою очередь будет обладать большой маневренностью, что сделает отслеживание и реагирование на него «чрезвычайно трудной» задачей для противников, пишет The War Zone.
Этой осенью Пентагон провел несколько тестовых запусков гиперзвукового оружия и отчитался об успешных испытаниях. В 2023 году такое оружие должно поступить на вооружение американских военных сил. Как пояснял вице-адмирал ВМС США Джонни Вулф, который курирует программы стратегических систем в ведомстве, планируется поставить гиперзвуковое оружие на эсминцы в 2025 году. К 2028 году оно должно появиться на подводных лодках.