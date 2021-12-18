11:16 (мск), источник: Life.ru
Следователи возбудили уголовное дело после пожара на «Северной верфи» в Петербурге
Продолжается осмотр места происшествия, судна, допрашиваются работники и свидетели. Правоохранители также назначили ряд экспертиз.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ» после крупного пожара на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба местного ГСУ СК РФ.
«Следствием установлено, что 17 декабря 2021 года примерно в 18 часов на пятом стапеле, расположенном на территории судостроительного завода “Северная верфь”, произошло возгорание надстройки судна, что повлекло причинение крупного ущерба», — говорится в сообщении.
Следователи продолжают осмотр места происшествия, судна, допрашивают работников и свидетелей. Кроме того, назначен ряд экспертиз и организован комплекс действий, направленных на установление причин возгорания.
Напомним, о пожаре на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге стало известно 17 декабря. Возгоранию присвоили четвёртый ранг сложности. В тушении было задействовано 89 сотрудников МЧС. Двое из них пострадали.
Знаменитый завод «Северная верфь» был основан 14 ноября 1912 года для строительства кораблей Российской империи. В 1998 году предприятие одно из первых в стране получило лицензии на все виды работ в области строительства, модернизации, а также утилизации кораблей и судов.
Варвара Романова