Суд в Швейцарии разрешил экстрадицию российского бизнесмена в США

«Жалоба не рассматривается», — говорится в нем. В решении также сказано, что Федеральный уголовный суд «справедливо отметил, что утверждения заявителя не могут вызвать объективные сомнения в независимости судов США».
Таким образом, «исходя из принципа международного доверия, можно предположить, что США будут соблюдать свои международно-правовые обязательства», говорится в решении суда.
Как уточнили РБК в пресс-службе Швейцарского федерального суда, его решения не могут быть обжалованы.
13 декабря Федеральный уголовный суд Швейцарии отклонил апелляцию Клюшина на решение о его экстрадиции в США, объясняя это тем, что он не увидел политического подтекста в деле против бизнесмена. Позднее адвокаты Клюшина подали кассационную жалобу на это решение в Федеральный суд.
Основатель и владелец ИТ-компании «М13» Владислав Клюшин был задержан в Швейцарии в марте по запросу США. Эта компания разрабатывает системы мониторинга СМИ по заказу российских властей.
По словам адвоката Оливера Чирича, Клюшина обвинили в незаконном получении и использовании конфиденциальной информации о компаниях, торгуемых на бирже. Чирич отметил, что россиянин не признал своей вины. Адвокат считает, что у дела есть политическая подоплека «из-за информации, которой владеет Владислав, и контактов, которые есть у “М13”.
Россия требовала выдать ей Клюшина, но получила от Швейцарии отказ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство разочаровано решением Швейцарии выдать Клюшина США.