Российского бизнесмена Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США

«Его (Клюшина. — РБК) передали американским полицейским в Цюрихе, они сопроводили его на рейс в США», — говорится в сообщении ведомства.
Минюст уточнил, что россиянина обвиняют в «инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов» при участии сообщников.
Ранее суд страны разрешил экстрадицию предпринимателя. Официальный представитель МИД Роосии Мария Захарова выражала разочарование в связи с этим решением. По ее словам, Швейцария проигнорировала доводы защиты россиянина о «политической составляющей дела».
Клюшина задержали в Швейцарии в марте по запросу Соединенных Штатов. По словам его адвоката Оливера Чирича, бизнесмена обвинили в незаконном получении и использовании конфиденциальной информации о компаниях, торгуемых на бирже. По информации 20 Minuten, Клюшин мог быть причастен к торговле закрытыми файлами Tesla и IBM.
Адвокат считает, что у дела есть политическая подоплека. Россиянин своей вины не признал. Он заявил, что дело в США завели «только потому, что хотели отомстить ему за нежелание сотрудничать с западными спецслужбами».
Москва тоже требовала выдать Клюшина, но получила от Швейцарии отказ.
Клюшин — основатель и владелец ИТ-компании «М13», которая по заказу российских властей разрабатывает системы мониторинга СМИ.
В частности, компания создала систему «Катюша», которая в 2016 году выиграла тендер администрации президента и правительства (до этого подобные услуги оказывала «Медиалогия»). В январе 2021 года «М13» выиграла контракт более чем на 295 млн руб. от Минцифры.