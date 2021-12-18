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18 декабря, источник: РБК

Российского бизнесмена Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США

Российский бизнесмен Владислав Клюшин в субботу экстрадирован из Швейцарии в США. Об этом сообщил швейцарский минюст. Его обвиняют в незаконном получении и использовании конфиденциальной информации о компаниях. Россия тоже требовала выдать ей Клюшина, но получила от Швейцарии отказ. Бизнесмен владеет компанией-разработчиком систем мониторинга СМИ.

Источник: Reuters

«Его (Клюшина. — РБК) передали американским полицейским в Цюрихе, они сопроводили его на рейс в США», — говорится в сообщении ведомства.

Минюст уточнил, что россиянина обвиняют в «инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов» при участии сообщников.

Ранее суд страны разрешил экстрадицию предпринимателя. Официальный представитель МИД Роосии Мария Захарова выражала разочарование в связи с этим решением. По ее словам, Швейцария проигнорировала доводы защиты россиянина о «политической составляющей дела».

Клюшина задержали в Швейцарии в марте по запросу Соединенных Штатов. По словам его адвоката Оливера Чирича, бизнесмена обвинили в незаконном получении и использовании конфиденциальной информации о компаниях, торгуемых на бирже. По информации 20 Minuten, Клюшин мог быть причастен к торговле закрытыми файлами Tesla и IBM.

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Адвокат считает, что у дела есть политическая подоплека. Россиянин своей вины не признал. Он заявил, что дело в США завели «только потому, что хотели отомстить ему за нежелание сотрудничать с западными спецслужбами».

Москва тоже требовала выдать Клюшина, но получила от Швейцарии отказ.

Клюшин — основатель и владелец ИТ-компании «М13», которая по заказу российских властей разрабатывает системы мониторинга СМИ.

В частности, компания создала систему «Катюша», которая в 2016 году выиграла тендер администрации президента и правительства (до этого подобные услуги оказывала «Медиалогия»). В январе 2021 года «М13» выиграла контракт более чем на 295 млн руб. от Минцифры.

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