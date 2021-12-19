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19:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Арестован еще один подозреваемый по делу о хищении 23 млн рублей из кассы банка в Красноярском крае

В Красноярском крае задержан второй подозреваемый по делу о хищении крупной суммы из кассы отделения Альфа-банка в Ачинске. Им стал Денис Григорьев — муж кассирши Анны Григорьевой, также подозреваемой в краже денег. 17 декабря мужчина был задержан полицейскими и помещен в ИВС. Сегодня Ачинский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал подозреваемого до 7 февраля 2022 года, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дело о хищении из кассы банка 15 млн руб., $49,5 тыс. и €49,2 тыс. было возбуждено 7 декабря по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата вверенных средств в особо крупном размере, наказание — до 10 лет лишения свободы). Подозреваемая — кассир кредитной организации Анна Григорьева неделю скрывалась от следствия, однако затем пришла сама в отделение полиции, денег при ней не было. Сдаться правоохранителям ее убедила ее мать после беседы с оперативником.

Во время пропажи кассира ее муж выступил на телевидении. По его словам, его супруга незадолго до исчезновения предприняла попытку самоубийства, однако ее удалось спасти. Женщина провела в больнице несколько часов, а затем сбежала оттуда домой в пижаме и тапочках. Уже после того как его супруга была объявлена в розыск Денис Григорьев, по его словам, обнаружил у нее в сумочке предсмертную записку.

В четверг, 16 декабря, Анна Григорьева была арестована до 7 февраля. Ее адвокат Сергей Евдокимов заявил, что обжалует решение об аресте.

Оксана Павлова, Новосибирск

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