19:42 (мск), источник: Коммерсантъ
Арестован еще один подозреваемый по делу о хищении 23 млн рублей из кассы банка в Красноярском крае
В Красноярском крае задержан второй подозреваемый по делу о хищении крупной суммы из кассы отделения Альфа-банка в Ачинске. Им стал Денис Григорьев — муж кассирши Анны Григорьевой, также подозреваемой в краже денег. 17 декабря мужчина был задержан полицейскими и помещен в ИВС. Сегодня Ачинский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал подозреваемого до 7 февраля 2022 года, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.